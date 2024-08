Inter Saiba os motivos e detalhes da saída de Charles Aránguiz do Inter

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Volante chileno de 35 anos abriu mão de valores que tinha a receber para voltar à Universidad de Chile Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional Volante chileno de 35 anos abriu mão de valores que tinha a receber para voltar à Universidad de Chile (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A rescisão de contrato entre o Inter e Charles Aránguiz foi oficializada pelo clube na noite da última quarta-feira (31). O volante chileno abriu mão dos valores que teria direito a receber para acertar com a Universidad de Chile, com quem negocia há mais de um mês. Saiba os motivos da saída forçada do jogador.

Na semana passada, Aránguiz formalizou o pedido para deixar o Beira-Rio, motivado por questões familiares e desejo de regressar ao Chile para encaminhar o encerramento da carreira em casa. O jogador aceitou receber um salário bem menor no retorno à La U e se apresentou ao clube chileno na noite desta quinta-feira (1º).

Os últimos dias foram de conversas com a direção colorada para uma liberação imediata. Inicialmente, o departamento de futebol do Inter não estava disposto a negociá-lo. No entanto, após avaliações internas, o clube concluiu que a saída de Aránguiz seria o melhor caminho para o Colorado por fim uma série de fatores.

Outro motivo diz respeito ao desempenho do chileno. O entendimento é que o nível apresentado por Aránguiz no retorno dos jogos ao Beira-Rio ficou aquém das expectativas, além de ele ter desfalcado o time em momentos-chave. O jogador ficou ausente em 43% dos jogos neste ano, disputando 23 das 41 partidas, 15 como titular.

Aránguiz não joga há um mês em virtude de um edema ósseo nos dois tornozelos, sofrendo com problemas crônicos no local e não conseguindo atingir 100% na recuperação. O volante chileno jogou com dor em suas últimas aparições – contra a opinião dos médicos do Inter, e o problema se agravou. O Colorado garante ter exames que comprovam uma lesão “bastante relevante”.

A imprensa chilena noticia a possibilidade de Aránguiz estrear pela La U já neste domingo (4), em partida válida pelo campeonato local. O jogador está em fase final de tratamento e não reúne condições de atuar, uma vez que está há semanas sem trabalhar com o grupo.

Aránguiz voltou ao Inter como jogador livre no mercado após acertar a saída antecipada do Bayer Leverkusen, da Alemanha. Desde que voltou ao Beira-Rio, disputou 51 jogos, com apenas um gol e duas assistências. A direção colorada discute internamente se buscará uma peça de reposição para a vaga do chileno.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/saiba-os-motivos-e-detalhes-da-saida-de-charles-aranguiz-do-inter/

Saiba os motivos e detalhes da saída de Charles Aránguiz do Inter

2024-08-02