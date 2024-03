Grêmio Diego Costa supera questionamentos e é destaque no início da temporada no Grêmio

17 de março de 2024

O jogador (foto), de 35 anos, recebeu todo apoio do técnico Renato Portaluppi desde o processo de sua contratação e vai conseguindo fazer o que sabe de melhor

O atacante Diego Costa chegou de certa maneira inesperada no Grêmio no início da temporada, mas vai dando conta do recado e vai “calando” os mais críticos. O jogador, de 35 anos, recebeu todo apoio do técnico Renato Portaluppi desde o processo de sua contratação e vai conseguindo fazer o que sabe de melhor.

Neste sábado (16) contra o Caxias, Diego Costa marcou o seu terceiro gol pelo terceiro jogo com a camisa tricolor. Ele tem uma média de um gol a cada 70 minutos. Com este número, ele já igualou a temporada passada, quando marcou apenas três gols com a camisa do Botafogo.

Além dos gols neste início de temporada, o atacante foi um dos melhores ao longo da partida. Ele foi farticipativo para fazer parede e se aproximar dos meias, tentou ganhar na velocidade e conseguiu, brigou bastante, sofreu e marcou o seu gol de pênalti.

Contratado para ser o substituto de Luis Suárez, que deixou o Grêmio para jogar ao lado de Lionel Messi no Inter Miami, o atacante Diego Costa já evitou as comparações com o craque uruguaio.

Diego Costa se destacou no futebol europeu, onde foi campeão e goleador na Espanha e na Inglaterra. No Brasil, o atacante também defendeu Atlético-MG, em 2021, e Botafogo, na metade final da última temporada.

Com Diego Costa, o Grêmio pode até empatar na partida de volta para se classificar à decisão estadual. O jogo de volta acontece no dia 26, terça-feira, na Arena do Grêmio a partir das 21h (horário de Brasília).

