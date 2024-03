Inter Gurias Coloradas empatam em 1 a 1 com o América-MG na estreia do Brasileirão feminino

Por Redação O Sul | 17 de março de 2024

Belén Aquino mostrou a qualidade na ponta esquerda das Gurias Coloradas Foto: Juliana Zanatta/Internacional Foto: Juliana Zanatta/Internacional

Na Arena Gregorão, em Contagem, Minas Gerias, as Gurias Coloradas estrearam no Brasileirão feminino empatando com o América-MG por 1 a 1. Em partida neste sábado (16) onde mostrou superioridade na primeira etapa, as Gurias só marcaram no segundo tempo com Isa Haas, mas viram as Espartanas empatarem o confronto nos minutos finais da partida.

Desde o primeiro minuto, Belén Aquino mostrou suas características com a vontade de sempre de romper as linhas adversárias. Os pés rápidos da uruguaia e a visão afiada buscavam brechas da defesa mineira, para marcar o gol. Tentativa após tentativa, ela foi uma das engrenagens que conduziam o ímpeto das Gurias, com passes precisos, corridas vertiginosas pela esquerda, e chutes que ameaçavam o gol da goleira Tainá.

A ponta uruguaia, incansável, tecia sua teia de jogadas pela esquerda, mas encontrava resistência na muralha defensiva adversária. Aos 5 minutos de jogo, ela já havia tentado dois cruzamentos para a área, na esperança de encontrar as companheiras.

Com um mês de preparação para o início do Brasileirão, a harmonia nos passes das Gurias no campo ofensivo era nítida, mas ainda faltava o detalhe para acertar o passe final.

Ao longo de toda a primeira etapa, Priscila, Letícia Monteiro, Tamara, se movimentavam bastante buscando os espaços, e assim como Belén Aquino, acabavam esbarrando suas tentativas na defesa mineira.

Em uma das poucas tentativas das Espartanas na primeira etapa, Radija tentou romper a defesa pelo corredor direito, aos 9 minutos, mas Capelinha, como uma muralha intransponível, fez o corte com precisão cirúrgica. E no campo de ataque, quando a bola chegava no terço final do campo, as tentativas de Letícia Monteiro e Tamara, não encontraram o alvo desejado.

Flutuando pelo ataque, Priscila, caía pelas duas pontas abrindo espaço para Tamara e Belén Aquino, as duas ponteiras do time de Breno Basso infiltrarem pelo meio, assim como Letícia Monteiro. Em uma dessas situações, Belén Aquino tentou finalizações perigosas que acabaram gerando escanteios para as Gurias, mas a bola teimava em não entrar no gol de Tainá.

A defesa adversária se mantinha firme para repelir qualquer investida, mas o time mineiro não ameaçava as Gurias Coloradas. As investidas de Belén Aquino, no entanto, seguiam perigosas, como aos 46 minutos, quando após lindo lançamento de Capelinha para Priscila, Belén Aquino recebeu o passe da centroavante colorada e entrou na área pelo corredor esquerdo.

A jogadora limpou uma adversária e bateu de chapa de perna direita, colocando um perigoso efeito na bola, que passou muito perto do gol, encerrando assim a primeira etapa do confronto.

O segundo tempo desdobrou-se com outra dinâmica, após as substituições do técnico Jorge Victor nas Espartanas. Com as entradas de Valéria e Marianna, o time mineiro equilibrou mais o campo de jogo e passou a atacar mais as Gurias Coloradas a partir da segunda etapa.

Mas ainda assim, as Gurias continuavam o ímpeto ofensivo com as ações de Belén Aquino, que como uma flecha em busca do alvo, chegou na linha de fundo logo nos minutos iniciais, quase surpreendendo a goleira Tainá com um chute de perna esquerda.

Mas foi Letícia Monteiro quem roubou a cena, com um drible de letra deslumbrante na frente da área, fazendo Karol Arcanjo recorrer ao expediente da falta e receber o cartão amarelo como punição. Na cobrança de falta de Belén Aquino fez o estádio segurar a respiração, mas a bola encontrou apenas o alívio do quase.

O corredor esquerdo tornou-se palco de perigo iminente, com as investidas das Espartanas levando a defesa colorada ao limite. Katrine, com boa precisão, fez cortes importantes na defesa além de construir boas jogadas de ataque em tabelas com Pati Llanos, Letícia Monteiro e Belén Aquino.

Em uma sequência de saídas de bola equivocadas, as Gurias Coloradas viram-se à beira do gol de empate, enquanto as Espartanas pressionavam incansavelmente. Mas a muralha defensiva com Bruna Benites e Isa Haas resistiu, mesmo diante do fogo cerrado do adversário.

No ataque, Belén Aquino, incansável como sempre, cruzou para a área em busca de Letícia Monteiro, aos 9 minutos, mas a tentativa de abrir o placar de letra foi frustrada, resultando em um tiro de meta para as Espartanas.

