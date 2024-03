Inter Em Caxias do Sul, Inter enfrenta o Juventude no jogo de ida das semifinais do Gauchão

Por Redação O Sul | 17 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Duelo ocorre no Alfredo Jaconi Foto: Divulgação Arte: Juventude Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Juventude e Inter se enfrentam neste domingo (17), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Com início às 16h, o duelo é válido pelo jogo de ida das semifinais do Gauchão.

Na última rodada da primeira fase, o Colorado venceu o time de Roger Machado por 2 a 1, no Jaconi, atuando com reservas. Aliás, há soberania recente. Nos últimos cinco encontros, são três vitórias do Inter e dois empates. O clube da Serra não vence o rival da capital desde 10 de novembro de 2021, quando aplicou 2 a 1 pela Série A.

Para acabar com o favoritismo colorado, o Juventude se ampara na retomada dos bons resultados. Depois da derrota para a equipe de Eduardo Coudet, goleou o Guarany de Bagé por 4 a 0 nas quartas de final do Gauchão e superou o Paysandu por 3 a 1 pela segunda fase da Copa do Brasil.

O Inter chega embalado para o confronto deste domingo. A equipe vem de 10 vitórias consecutivas, a última sobre o Nova Iguaçu, por 2 a 0, em Brasília, pela Copa do Brasil. O Colorado entra na etapa semifinal com a melhor defesa da competição, com apenas sete gols sofridos.

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/na-serra-gaucha-inter-enfrenta-o-juventude-jogo-de-ida-da-semifinal-do-gauchao/

Em Caxias do Sul, Inter enfrenta o Juventude no jogo de ida das semifinais do Gauchão

2024-03-17