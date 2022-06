Grêmio Diego Souza decide, Grêmio vence o Sampaio Corrêa por 2 a 0 e entra no G4 da Série B

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2022

Diego Souza marcou dois gols na vitória do Grêmio contra o Sampaio Corrêa. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Diego Souza marcou dois gols na vitória do Grêmio contra o Sampaio Corrêa. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio entrou no G4 da Série B. Neste sábado (18) gelado, o Tricolor fez 2 a 0 no Sampaio Corrêa, na Arena, e assumiu o quarto lugar. Diego Souza marcou os dois gols da partida.

A permanência no grupo que garante posto na elite do ano que vem depende do jogo entre Sport e Náutico, também neste sábado. Se o Rubro-Negro vencer, derruba o Grêmio da posição. O time de Roger Machado soma 21 pontos. O Sampaio Corrêa fica em décimo, com 15 pontos.

O próximo compromisso gremista será na quinta-feira (23), contra o CSA, fora de casa, às 21h30.

Primeiro tempo

O Grêmio iniciou os primeiros minutos trocando passes na defesa, buscando trabalhar a bola para chegar ao ataque. Com sete minutos jogados, a equipe gremista tentou a primeira finalização, após jogada trabalhada. Janderson avançou pela esquerda e encontrou Biel, que conseguiu passar pelo primeiro zagueiro, mas a bola acabou ficando no segundo defensor.

A equipe adversária buscava jogar no contra-ataque, mas não dava trabalho à Gabriel Grando. O tricolor seguiu com uma maior posse de bola, tentando as finalizações. Aos 12’, Geromel avançou e tentou um chute de longa distância, da entrada da grande área, mas a bola subiu demais.

Eram chances atrás de chances. O ponteiro passava dos 16’, quando Diogo Barbosa acionou Biel, dentro da área. O atacante avançou, mas a finalização foi travada pela defesa. Enquanto o Sampaio Corrêa se fechava, a equipe de Roger Machado avançava e dava trabalho para a zaga adversária. Aos 20’, mais uma chegada a favor do Grêmio. Dessa vez, Janderson cruzou na cabeça de Diego Souza, mas a defesa afastou. No rebote, a bola sobrou para Villasanti, que chutou forte, mas para fora.

A melhor chance do Tricolor veio aos 26’, quando Villasanti pifou Janderson na grande área, pela direita. O atacante ficou cara a cara com o goleiro Luiz Daniel, mas o chute foi em cima do arqueiro, que defendeu.

Estava faltando o toque do artilheiro do Grêmio. Na primeira oportunidade de Diego Souza, o atacante marcou e abriu o marcador na Arena. Aos 35’, em cobrança de falta de Diogo Barbosa, Bruno Alves desviou de cabeça e a bola bateu no travessão. No rebote, o camisa 29 empurrou para as redes.

Os adversários chegaram com perigo, aos 44’. A bola ficou viva na área, mas ninguém chegou nela. Nos minutos finais do primeiro tempo, a equipe gremista apenas administrou o placar.

Segundo tempo

No intervalo, Roger Machado não promoveu mudanças no tricolor. Já o Sampaio Corrêa, com modificações, passou a tentar pressionar mais a defesa do Grêmio, nos minutos iniciais da etapa final. Porém, a primeira chegada perigosa foi, novamente, da equipe gremista, aos quatro. Biel avançou pela esquerda e, da linha de fundo, cruzou para trás, encontrando Varela, que bateu à direita do gol.

A primeira grande defesa que Gabriel Grando precisou realizar, aconteceu aos nove minutos. Gabriel Poveda bateu forte e a bola acabou desviando na defesa tricolor, mas o arqueiro gremista conseguiu defender no ângulo.

Com 15’ passados, Roger Machado promoveu as primeiras mudanças no Grêmio. Elias e Nicolas entraram nas vagas de Janderson e Diogo Barbosa.

A principal chance da segunda etapa, veio aos 21’, a favor do tricolor. Diego Souza acionou Biel, que bateu colocado, mas o goleiro adversário defendeu à queima roupa. Com 24’, Natã teve que ser substituído, após se machucar. Thiago Santos entrou na vaga do zagueiro gremista.

O ponteiro marcava meia hora de jogo, quando o Grêmio teve um pênalti a seu favor, após a bola bater na mão de Nilson. Diego Souza bateu com confiança e marcou.

Com 35’ jogados, mais mudanças aconteceram na equipe gremista. Lucas Silva e Campaz entraram nos lugares de Villasanti e Biel. O camisa 7 entrou e balançou as redes, mas, após revisão do VAR, o árbitro marcou impedimento do jogador.

Os minutos finais foram de pressão e com a equipe gremista administrando o placar.

Ficha técnica

Grêmio

Gabriel Grando; Natã (Thiago Santos), Geromel e Bruno Alves; Varela, Bitello, Villasanti (Lucas Silva) e Diogo Barbosa (Nicolas); Janderson (Elias), Diego Souza e Biel (Campaz). Técnico: Roger Machado.

Sampaio Corrêa

Luiz Daniel; Mateusinho (Gabriel Furtado), Allan, Nilson Júnior e Lucas Hipólito; André Luiz (Lucas Araújo), Ferreira (Rafael Costa), Mauricio e Eloir; Gabriel Poveda (William) e Ygor Catatau (Eron). Técnico: Léo Condé.

Arbitragem

Andre Luiz de Freitas Castro, auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA) e Leone Carvalho Rocha (trio do GO). VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ).

