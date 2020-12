Grêmio Diego Souza prefere deixar o passado para trás e foca na partida contra o São Paulo: “É uma nova história”

Na véspera do confronto entre Grêmio e São Paulo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil 2020, o centroavante tricolor Diego Souza se mostrou confiante e motivado para a partida. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (22), o jogador blindou o grupo reforçando que no vestiário tudo anda certo, mesmo após a eliminação na Libertadores para o Santos.

“Chego radiante para mais uma decisão. Estávamos em três competições, disputando o que podíamos disputar. Saímos nas quartas para uma grande equipe e estamos na semifinal da Copa do Brasil com outra grande equipe. Estamos disputando tudo neste ano e as coisas aprecem que estão erradas aqui dentro. Não estão. Ninguém vai colocar na minha cabeça que por uma eliminação tudo que estamos trabalhamos está errado. Sabemos onde erramos e sabemos das nossas qualidades. É uma grande decisão e o torcedor pode ficar tranquilo porque sabemos da responsabilidade de vestir essa camisa e vamos dar o nosso melhor sempre”, destacou o jogador.

Questionado sobre a eliminação recente, Diego Souza questionou: “Não vejo motivo para falar no Santos. Tivemos 17 jogos, 16 bons e um ruim. Vamos ficar falando do ruim até quando? Temos de falar das coisas boas que a gente faz e estar com a confiança em dia para mais uma batalha. Sabemos que é difícil, mas temos condições totais de fazer dois grandes jogos e seguir na competição”.

A partida contra o São Paulo, que vive uma boa fase no futebol brasileiro, sendo líder do Brasileirão, é vista pelo centroavante como um jogo difícil, mas não impossível. Segundo ele, a equipe está preparada para mais uma decisão: “Não é por uma eliminação que as coisas estão erradas aqui dentro. Os jogos eliminatórios têm disso. Será mais um jogo difícil, mas sabemos do nosso potencial. Vamos buscar o nosso ponto forte, que é ter a posse de bola. O São Paulo também gosta da posse de bola, mas temos que fazer valer o nosso mando de campo para ficar com a bola e pressionar a equipe adversária […] Claro que é um jogo de copa, de caráter eliminatório. É uma nova história, fica para trás e temos que estar bem preparados para tudo que vai acontecer amanhã (quarta-feira)“, reforçou Diego Souza.

Grêmio e São Paulo se encontram nesta quarta-feira (23), às 21h30, na Arena, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta (30), no Morumbi.

