Grêmio Diego Souza se reapresenta acima do peso no Grêmio

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Centroavante está com 2,7 quilos a mais do que deveria Foto: Divulgação/Grêmio Centroavante está com 2,7 quilos a mais do que deveria (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na reapresentação do Grêmio, Diego Souza apareceu com problemas físicos. O centroavante se apresentou com 2,7 quilos a mais do que deveria. Durante o recesso, o clube deu uma cartilha para os jogadores manterem a forma durante as festividades de fim de ano.

Para esta temporada, o Grêmio apresentou novas regras para o seu elenco, entre elas, uma avaliação de gordura e massa corporal semanalmente. Se o camisa 29 não apresentar uma redução pode acabar levando uma multa por excesso de peso.

Conforme as novas regras, o atleta precisará perder peso até a próxima semana. Caso contrário, o jogador será punido pelo técnico Renato Portaluppi e pela direção. Os valores das multas não foram divulgados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio