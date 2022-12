Saúde Dieta vegetariana saudável reduz em 22% o risco de câncer colorretal

Antioxidantes presentes em alimentos como frutas, vegetais e grãos integrais podem conferir efeito protetor. (Foto: Freepik)

Uma dieta baseada em vegetais, rica em grãos integrais, vegetais e legumes e pobre em grãos refinados, sucos de frutas e açúcares adicionados está associado a um menor risco de câncer colorretal em homens. A conclusão é de um estudo feito pela Universidade Kyung Hee, na Coreia do Sul, publicados recentemente na revista científica BMC Medicine.

“O câncer colorretal é o terceiro câncer mais comum em todo o mundo, e o risco de desenvolver câncer colorretal ao longo da vida é de um em 23 para homens e um em 25 para mulheres. Embora pesquisas anteriores tenham sugerido que dietas à base de plantas podem desempenhar um papel na prevenção do câncer colorretal, o impacto da qualidade nutricional dos alimentos vegetais nessa associação não é claro. Nossas descobertas sugerem que uma dieta saudável à base de plantas está associada a um risco reduzido de câncer colorretal”, disse Jihye Kim, autor correspondente do estudo.

Os pesquisadores chegaram a essa conclusão após analisarem dados de 79.952 homens e 93.475 mulheres que foram recrutados nos Estados Unidos para o Multiethnic Cohort Study entre 1993 e 1996. Os participantes do sexo masculino tinham, em média, 60 anos de idade e as participantes do sexo feminino, cerca de 59 anos no início do período do estudo.

Os participantes relataram sua ingestão habitual de alimentos e bebidas durante o ano anterior e os autores avaliaram suas dietas. Os grupos de alimentos foram classificados como alimentos vegetais saudáveis ​​(grãos integrais, frutas, vegetais, óleos vegetais, nozes, leguminosas como lentilhas e grão de bico, chá e café), alimentos vegetais menos saudáveis ​​(grãos refinados, sucos de frutas, batatas, açúcares adicionados) , e alimentos de origem animal (gordura animal, laticínios, ovos, peixe ou frutos do mar, carne).

Os voluntários poderiam assinalar que consumiam cada item alimentar ‘nunca ou quase nunca’ até ‘duas ou mais vezes por dia’. Para bebidas, as respostas variaram de ‘nunca ou quase nunca’ a ‘quatro ou mais vezes ao dia’.

Também foram analisados outros fatores como a idade dos participantes, histórico familiar de câncer colorretal, índice de massa corporal (IMC), histórico de tabagismo, níveis de atividade física, consumo de álcool, uso e tratamento de multivitamínicos e ingestão diária de energia. Um total de 4.976 participantes (2,9%) desenvolveu câncer colorretal durante o período do estudo.

Os resultados mostraram que aqueles que comiam as maiores quantidades médias diárias de alimentos saudáveis ​​à base de plantas tinham um risco 22% menor de câncer colorretal, em comparação com aqueles que comiam as menores quantidades desses alimentos. Por outro lado, não foi identificada associação positiva para a mesma dieta em mulheres.

“Como os homens tendem a ter um risco maior de câncer colorretal câncer do que as mulheres, propomos que isso poderia ajudar a explicar por que comer maiores quantidades de alimentos saudáveis ​​à base de plantas foi associado à redução do risco de câncer colorretal em homens, mas não em mulheres”, explicou Kim.

Além disso, a associação entre a qualidade nutricional das dietas à base de plantas e o risco de câncer colorretal entre os homens variava de acordo com a raça e etnia. Entre os homens nipo-americanos, o risco de câncer colorretal foi 20% menor para aqueles que comeram a maior quantidade de alimentos vegetais saudáveis ​​por dia do que para aqueles que comeram a menor quantidade. Entre os homens brancos, a redução foi de 24%. Não foram encontradas associações significativas entre a alimentação vegetariana e o risco de câncer colorretal entre homens afro-americanos, latinos ou nativos havaianos.

A principal hipótese para explicar esse efeito protetor é que a presença de antioxidantes presentes em frutas, vegetais e grãos integrais contribua para a redução do risco de câncer colorretal, suprimindo a inflamação crônica.

As limitações do estudo incluem o fato de se tratar de um estudo observacional que não permite confirmar uma relação de causa e consequência entre alimentação e câncer; o fato de não terem sido considerados outros alimentos que podem afetar esse risco, como peixes e laticínios e0, como as dietas dos participantes foram registradas no início do estudo, elas podem não ser representativas de suas dietas ao longo da vida.

O câncer colorretal é o terceiro tipo mais comum em todo o mundo, com um em cada 23 homens e uma em cada 25 mulheres afetadas em suas vidas. No Brasil, é o quarto tumor mais incidente, depois do de pele não melanoma, mama e próstata. É um tumor associado ao estilo de vida, como sedentarismo, consumo de álcool e obesidade.

A colonoscopia é um procedimento frequentemente usado para rastrear esse tipo de câncer. A Sociedade Americana de Câncer recomenda a realização desse exame a partir de 45 anos. Se o exame for normal, é preciso repeti-lo após cinco a dez anos.

