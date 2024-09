Mundo Dilma Rousseff recebe maior honraria estatal do governo da China

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, Dilma recebeu a "Medalha da Amizade". (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ex-presidente Dilma Rousseff recebeu nesse domingo (29) a Medalha da Amizade da China, maior honraria concedida pelo governo do país a um estrangeiro, por contribuições à modernização do país asiático, segunda maior economia do planeta, atrás dos Estados Unidos.

Dilma preside o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) desde março de 2023. Com sede em Xangai, o banco foi criado em 2015 pelo grupo BRICS de economias emergentes.

A honraria foi assinada e concedida pelo presidente chinês Xi Jinping, por ocasião do 75º aniversário da fundação da República Popular da China.

Em seu discurso, Rousseff agradeceu a distinção, ressaltando a importância da amizade entre os povos chinês e brasileiro. “Esta medalha simboliza a amizade de longa data entre o povo da China e o resto do mundo”, declarou. Ela também parabenizou Xi Jinping pela liderança e pelos esforços na construção de um “futuro compartilhado de prosperidade comum para toda a humanidade”, elogiando as conquistas econômicas, tecnológicas e sociais da China nas últimas quatro décadas.

“Dificilmente em algum momento no passado um país conseguiu se transformar em 75 anos na segunda maior economia do mundo, no país que conseguiu elevar o nível educacional do seu povo para competir com os níveis dos países desenvolvidos, (no país) que lidera hoje em ciência e tecnologia e na aplicação de inovações em todos os campos e áreas, especificamente na indústria”, acrescentou a ex-presidente brasileira.

Durante a cerimônia, Xi Jinping destacou o papel de Dilma Rousseff como “uma excelente representante dos velhos amigos da China” e elogiou seu compromisso com o desenvolvimento da cooperação entre os dois países.

Desde 2009, a China é o maior parceiro comercial e uma importante origem de investimentos para o Brasil, que, por sua vez, é o maior parceiro comercial do país asiático na América Latina. Em agosto, Brasil e China celebraram o 50º aniversário do restabelecimento das relações diplomáticas.

Além de Dilma, o presidente chinês também agraciou outras personalidades com a Medalha da República e títulos honorários nacionais, como Huang Zongde, herói de guerra, e outros cidadãos chineses que se destacaram em diversas áreas. Dilma foi a única estrangeira homenageada na cerimônia.

A cerimônia teve a transmissão de emissoras chinesas, como a CGTV e a CCTV, além de cobertura em agências locais, como a Xinhua.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/dilma-roussef-recebe-maior-honraria-estatal-do-governo-da-china/

Dilma Rousseff recebe maior honraria estatal do governo da China

2024-09-29