Brasil “Dinheiro esquecido” em bancos: Banco Central alerta para golpes; veja como se proteger

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2024

Foto: Reprodução

O governo federal divulgou um alerta nesta semana sobre um vídeo falso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acerca do resgate de dinheiro esquecido em contas de bancos. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), trata-se de golpe.

O conteúdo direciona para páginas que simulam sites do governo e cobram uma taxa pelo resgate dos valores esquecidos nos bancos. O governo federal ressalta que a consulta aos recursos deve ser feita pelo Sistema de Valores a Receber (SVR), do Banco Central, de forma gratuita.

O Ministério da Fazenda irá permitir que brasileiros com valores a receber, que perderam o prazo inicial, tenham mais seis meses para resgatar o dinheiro esquecido. Contudo, os R$ 8,6 bilhões a serem sacados também atraíram golpistas.

Criminosos têm utilizado sites falsos para enganar as pessoas e aplicar golpes na hora da tentativa de sacar o valor esquecido. Nas armadilhas mais comuns, os ladrões costumam pedir dados de cartões de crédito das vítimas ou um “depósito inicial” para “desbloquear o dinheiro”. Caso isso aconteça com você, cuidado, é um golpe.

Dessa forma, para se proteger, confira algumas dicas de segurança para que não cair em golpes ao tentar recuperar o dinheiro esquecido:

– Não clique em URLs suspeitas. Tome cuidado com a origem desses sites: e-mails desconhecidos, mensagens encaminhadas de WhatsApp, Telegram ou SMS que você não conheça o remetente.

– O serviço do governo é gratuito e, de forma alguma, irá solicitar um depósito, pagamento via Pix ou qualquer transferência para ter acesso ao dinheiro.

– O Governo não dá opção para receber os valores via cartão de crédito, portanto, o sistema não irá solicitar nenhum dado do seu cartão.

– O Banco Central não envia links e também não entra em contato para falar sobre os valores a receber ou para confirmar os seus dados pessoais.

– Apenas a instituição indicada no sistema pode te contatar, mas ela não irá pedir sua senha.

– O site onde poderá ser feito o saque do dinheiro esquecido é o valoresareceber.bcb.gov.br — ele é único, qualquer outro link é falso.

Como recuperar o dinheiro esquecido

– Entre no site dos valores a receber em valoresareceber.bcb.gov.br. Dentro do site, haverá duas opções: “Quer saber se tem valor a receber?”, onde você pode consultar se você possui ou não dinheiro esquecido; “Quer solicitar o valor ou consultar protocolo de solicitação?”, onde você pode solicitar o saque do valor esquecido ou acompanhar o andamento de uma solicitação anterior.

– Caso você clique na primeira opção, o site irá te redirecionar ao Sistema de Valores a Receber e, através do CPF e data de nascimento, irá indicar se você possui ou não dinheiro esquecido, mas não irá te informar o valor.

– Já na segunda opção, após confirmar que possui valores a receber, o site irá te redirecionar ao login no sistema www.gov.br/pt-br. No site, você terá a opção de realizar o login com sua conta do Governo, sua conta no banco ou através de um QR Code, que pode ser lido através do aplicativo gov.br.

– Após efetuar o login, você será redirecionado ao Sistema de Valores a Receber. Clique na opção desejada e leia com atenção o termo de ciência e prossiga para efetuar o saque.

– Após aceitar o termo, o sistema irá mostrar a seguinte página, com as informações de: valor disponível (onde irá mostrar o dinheiro que poderá ser resgatado); instituição (onde irá mostrar a instituição financeira que irá realizar a transferência do dinheiro para você); origem do valor (onde irá mostrar “onde” o valor ficou esquecido); e informações adicionais. No caso do nosso exemplo, a instituição financeira não assinou o Termo de Adesão com o Banco Central, portanto, a recuperação do valor deverá ser feita com o próprio banco.

– Caso a instituição financeira tenha assinado o termo com o BC, você terá uma nova opção, que será a de sacar o dinheiro esquecido: “Solicitar por aqui”.

– Em seguida, você deverá escolher uma de suas chaves Pix e informar o dados pessoais.

– Após solicitar o resgate do valor, guarde o número do protocolo caso precise entrar em contato com a instituição financeira.

