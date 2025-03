Economia “Dinheiro esquecido” soma R$ 8,9 bilhões em bancos

Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Mais de 31 milhões de pessoas, entre físicas e jurídicas, têm algum valor esquecido em bancos Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Mais de 31 milhões de pessoas, entre físicas e jurídicas, têm algum valor esquecido em bancos. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Segundo atualização mais recente do Banco Central (BC), o Sistema de Valores a Receber (SVR) mostra que ainda há R$ 8,9 bilhões em “dinheiro esquecido” em bancos e instituições financeiras. O levantamento considera dados até janeiro.

O SVR é uma ferramenta do BC que permite consultar se pessoas físicas, inclusive falecidas, e empresas têm valores “esquecidos” em bancos, consórcios ou outras instituições financeiras.

São 49,5 milhões de beneficiários. Desses, 45,5 milhões são pessoas físicas e 4 milhões são pessoas jurídicas (empresas). Eles respondem por R$ 6,8 bilhões e R$ 2,1 bilhões esquecidos em bancos, respectivamente.

Os bancos correspondem à maior parcela do dinheiro esquecido, com R$ 5,1 bilhões. Na sequência estão consórcio (R$ 2,3 bilhões), cooperativas (R$ 785,7 milhões) e instituições de pagamentos (R$ 423,4 milhões).

Mais de 31 milhões de pessoas, entre físicas e jurídicas, têm algum valor esquecido em bancos. Enquanto quase 8,3 milhões têm valores a receber de consórcios, e 7,9 milhões de instituições de pagamento.

Dinheiro esquecido

– cerca de 36,8 milhões têm valores a receber até R$ 10.

– 13,3 milhões esqueceram entre R$ 10,01 e R$ 100.

– mais de 5,5 milhões têm valores de R$ 100,01 a R$ 1 mil.

– quase 980 mil pessoas podem receber valores acima dos R$ 1 mil.

O prazo para sacar os valores acabou em 16 de outubro. A partir dessa data, os recursos esquecidos foram incorporados ao Tesouro Nacional. Porém, quem não conseguiu efetuar o saque ainda terá outras oportunidades para tentar pegar o dinheiro.

A mudança ocorreu porque, em setembro do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou um projeto de lei que permite que o governo federal incorpore os recursos não sacados.

É aguardado a publicação de um edital para detalhar as regras para novas rodadas de saques, após a publicação do documento as empresas e pessoas físicas terão 30 dias para voltar a reivindicar o dinheiro esquecido. Depois desse período, haverá mais seis meses — a partir da publicação do edital — para pedir judicialmente os valores.

No caso de nos próximos 25 anos as pessoas físicas e jurídicas que têm direito ao dinheiro esquecido não fizerem a solicitação, ele será incorporado de forma definitiva ao patrimônio da União.

Para fazer a consulta pública ao SVR, basta acessar a página valoresareceber.bcb.gov.br e informar o CPF e a data de nascimento da pessoa física ou o CNPJ e a data de criação da pessoa jurídica.

A partir de agora, só contas Gov.br nível prata ou ouro, que tenham a verificação em duas etapas habilitada, poderão entrar nos sistemas de Valores a Receber e do Registrato — sistema que possibilita a consulta de informações financeiras pessoais.

Segundo a autoridade monetária, a medida busca fortalecer a segurança dos usuários. “Com a configuração de acesso em duas etapas, o usuário aumenta a segurança dos seus dados e amplia a proteção de suas informações”, informou o BC. As informações são do portal de notícias Metrópoles.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/dinheiro-esquecido-soma-r-89-bilhoes-em-bancos/

“Dinheiro esquecido” soma R$ 8,9 bilhões em bancos

2025-03-11