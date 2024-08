Política “Dinheiro parado só interessa a banqueiros e especuladores”, diz Lula

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2024

Lula fez a fala durante a entrega do Complexo Viário da Scharlau. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nessa sexta-feira (16), ao fazer uma defesa veemente da distribuição de renda, que “dinheiro parado” só interessa a banqueiros e especuladores. “O milagre nosso é distribuir e fazer o dinheiro circular. Dinheiro parado só interessa a banqueiro. Dinheiro parado só interessa a especulador. Eu quero o dinheiro circulando na mão do povo”, disse o presidente em cerimônia de entrega de complexo viário no Rio Grande do Sul.

“O problema do Brasil não é o povo pobre e trabalhador. O problema do Brasil são os ricos. Porque o pobre, se ele estiver consumindo, a economia vai para frente e todo mundo vai viver bem nesse País”, acrescentou. Lula participou da inauguração do Complexo Viário da Scharlau (BR-116/RS) e de um trecho de duplicação da BR-290, em São Leopoldo.

A entrega resolve o maior gargalo logístico do Rio Grande do Sul. O projeto traz duas novas alças ao viaduto que já existia e, também, o alargamento das pistas de acesso, que passam de duas para três faixas em cada sentido. A obra teve R$ 80 milhões investidos pelo Governo Federal, via Ministério dos Transportes.

“O povo gaúcho pode estar certo de que vamos recuperar a dignidade desse povo que merece o respeito do Brasil inteiro. Nós vamos garantir casa para quem perdeu sua casa e vamos garantir o dinheiro para recomeçar a vida. E isso já garantimos. Quase 380 mil pessoas receberam o Auxílio Reconstrução, de R$ 5.100. E, também, foram liberados R$ 6,2 bilhões do Fundo de Garantia, além de R$ 23 bilhões que colocamos à disposição”, disse o presidente Lula durante a cerimônia.

140 mil veículos

O projeto atravessa sete cidades e se estende por 38,5 km, além de sete quilômetros de revitalização das Avenidas Guilherme Schell e Ernesto Neugebauer. Cerca de 140 mil veículos transitam diariamente pelo Complexo da Scharlau e a estimativa é a de que três milhões de pessoas sejam diretamente beneficiadas.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou a importância fundamental da retomada de obras para a melhoria da qualidade de vida da população gaúcha. “O Rio Grande do Sul vem vivendo, desde o início do governo, um ciclo novo de investimentos na infraestrutura rodoviária. O governo anterior aplicou aqui, em 2022, R$ 500 milhões para toda a infraestrutura do estado. No ano passado, primeiro ano do presidente Lula, aplicamos R$ 1,5 bilhão, três vezes mais recursos”, enfatizou.

O ministro da Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, reforçou que São Leopoldo foi uma das cidades mais atingidas pelas enchentes no estado e que ela está sendo apoiada fortemente na recuperação. “Boa parte da cidade ficou embaixo d’água. Já pagamos o Auxílio Reconstrução, só aqui na cidade, para mais de 44 mil famílias. Todas as famílias que tiveram suas casas atingidas e que se enquadram nas regras vão receber o auxílio”, afirmou.

Obra estratégica

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, celebrou a entrega para a população da cidade. “Estamos inaugurando uma obra que é extremamente estratégica, de anos e anos de luta, uma obra de longo tempo, que já tínhamos perdido a esperança de que poderia ser executada”, comemorou.

Na mesma linha, o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, saudou a relação federativa e republicana entre o estado, municípios gaúchos e o Governo Federal. “É uma relação muito produtiva para a população, porque essa relação de alto nível garante entregas reais para melhorar a vida das pessoas. Temos que reconhecer e agradecer sempre que o Governo Federal faz sua parte e entrega políticas e ações para a população, como é o caso de hoje”, pontuou.

