Após três anos de sua chegada, Diogo Barbosa pode estar de saída do Grêmio. O lateral-esquerdo está em negociação avançada com o Fluminense. Além disso, o jogador já está cortado da partida contra o Flamengo, na próxima rodada do Brasileirão, na Arena.

Na atual temporada, foram seis partidas e a partir da sétima ele estaria impedido de jogar o campeonato em outra equipe.

A janela de transferência abre no dia 3 de julho, quando o jogador poderá assinar com o clube carioca. Nas partidas das quartas de final, o atleta também não poderá vestir a camisa do clube gaúcho.

Para o duelo contra o clube carioca, o técnico Renato Portaluppi terá problemas para escolher quem jogará na lateral esquerda já que Reinaldo está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo e Cuiabano sente dores.