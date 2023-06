Na noite desta quarta-feira (07), o Inter não conseguiu garantir a classificação nas oitavas de final da Libertadores. Após o empate, Alan Patrick concedeu entrevista coletiva e disse que o empate deixou um gosto amargo para o elenco colorado.

Após a partida no Uruguai, Alan Patrick avaliou o duelo. Segundo o camisa 10, o Colorado desperdiçou chances de garantir o resultado, os três pontos e a classificação. O meia foi o autor do gol do Inter no jogo.

“Tivemos oportunidade de matar a partida. A equipe deles é muito forte na bola aérea e sofremos. Fica uma sensação um pouco amarga, mas vamos para o último jogo buscar a vitória. Tem outra partida no grupo e veremos o que acontece para seguirmos”, disse Alan Patrick.

Com o resultado, o Inter soma nove pontos e está em primeiro lugar no Grupo B. O Nacional tem oito e aparece em segundo. O clube gaúcho torce para um tropeço do Independente Medellín diante do Metropolitanos, nesta quinta-feira (08), para manter a ponta na tabela de classificação.