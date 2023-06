Após muita especulação, Lionel Messi acertou a sua ida para a MLS, especialmente ao Inter Miami. Segundo o jornal Olé, da Argentina, existe um interesse do time americano contar com Suárez. Vale lembrar que o camisa 10 tem amizade muito forte com o centroavante gremista desde a época de Barcelona. No entanto, Suárez descartou a saída do Grêmio neste momento.

O jogador se manifestou para um jornal do Uruguai e descartou uma saída do Brasil. Antes de acertar com o clube gaúcho, o uruguaio teve negociações com o Los Angeles Galaxy, da MLS, mas sem acordo.

“É falso, é impossível. Estou muito feliz no Grêmio e tenho contrato até 2024”, disse Suárez.

Segundo a imprensa argentina, o camisa 9 seria um dos alvos do Inter Miami como Sergio Busquets para cercar Messi de amigos. Nesta quinta-feira (08), Di Maria também surgiu como possível alvo.

Afastando qualquer informação, não existe uma cláusula que facilite a saída de Suárez nesta janela de transferências como citou o Olé. O contrato do centroavante com o Grêmio tem uma multa na casa dos 70 milhões de euros o que protege o clube gaúcho do investimento.