Inter De gestos racistas a pedrada em ônibus: Saiba como foi recebida a torcida do Inter no Uruguai

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2023

Além de gestos racistas, a torcida colorada foi recebida a pedrada no Uruguai Foto: Reprodução Além de gestos racistas, a torcida colorada foi recebida a pedrada no Uruguai (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Infelizmente casos como o do Vinicius Jr não sensibilizaram torcedores do mundo todo. A prova disto é a partida entre Nacional-URU e Inter pela Libertadores da América, nesta quarta-feira (07).

Um torcedor do time uruguaio foi flagrado pelas câmeras fazendo gestos racistas imitando um macaco para a torcida colorada. O vídeo foi gravado no estádio Parque Central, em Montevidéu.

O vídeo foi encaminhando para a Conmebol para que medidas sejam tomadas. O torcedor estava no setor das sociais do Nacional, na linha lateral do gramado do Parque Central.

No jogo de ida, no Beira-Rio, um torcedor uruguaio foi filmado imitando macaco. Antes da partida, além de bolsos flagrados com bananas na janela dos ônibus, houve também agressões de colorados a um representante do Nacional.

Ônibus apedrejados

Além dos gestos racistas, três ônibus com torcedores do clube gaúcho foram apedrejados durante o deslocamento ao estádio da partida. Janelas do veículo foram quebradas e um torcedor precisou ser atendido.

O torcedor colorado foi atingido por cacos de vidro no olho e foi atendido pela equipe da ambulância do estádio. Logo depois foi liberado e ficou na arquibancada do Parque Central normalmente. Segundo torcedores foi de “um minuto” de pedradas.

