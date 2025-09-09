Porto Alegre Diques provisórios são removidos nas comportas 11 e 14 em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Retirada das barreiras provisórias vai permitir o início das obras definitivas nas comportas Foto: Luciano Lanes/PMPA Retirada das barreiras provisórias vai permitir o início das obras definitivas nas comportas. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

Os diques provisórios instalados para proteger as comportas 11 e 14, em Porto Alegre, durante a cheia registrada há três meses estão sendo removidos. O serviço é executado pela Smoi (Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura) e deve ser concluído até o fim da semana.

De acordo com o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), a retirada das barreiras permitirá o início das obras definitivas nas passagens. A comporta 11 será substituída por um novo portão, projetado para atender às especificidades da região, enquanto a 14 será desativada com a construção de uma estrutura em concreto armado.

“Temos obras em andamento em sete comportas. Este trabalho, iniciado em abril, segue dentro do cronograma. Chegaremos ao fim do ano com mais cinco comportas extintas. Já a substituição dos portões será concluída no primeiro trimestre de 2026”, afirma o diretor-presidente em exercício do Dmae, Vicente Perrone.

Planejamento

As 14 comportas do sistema de proteção contra cheias foram revisadas após a enchente histórica de 2024. Três já foram fechadas definitivamente com estruturas em concreto armado: 3, 5 e 7. As passagens 1, 2, 4 e 6 receberam melhorias de vedação e mobilidade e estão em condições ideais de operação.

As comportas 8, 9, 10, 13 e 14 também serão desativadas, e as obras já estão em andamento. Já as passagens 11 e 12 ganharão novos portões, atualmente em fase de fabricação. As intervenções somam mais de R$ 11,3 milhões em investimentos, com recursos próprios do Dmae e do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), administrado pelo Governo do Estado.

