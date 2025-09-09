Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Porto Alegre Pernas encontradas em orla são de mulher esquartejada em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Vítima foi identificada como Brasília Costa, de 65 anos

Foto: Reprodução
Vítima foi identificada como Brasília Costa, de 65 anos

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul confirmou, nesta terça-feira (9), que as pernas encontradas na Zona Sul de Porto Alegre pertencem a Brasília Costa, de 65 anos. A vítima foi assassinada e teve partes do corpo espalhados por locais da Capital gaúcha.

O autor do crime, segundo a polícia, é Ricardo Jardim, de 66 anos, que tinha um relacionamento com ela. Eles tinham se conhecido em um abrigo durante as fortes chuvas que atingiram o estado em 2024.

No último sábado (6), uma perna foi encontrada na Orla de Ipanema. A outra perna foi localizada no domingo (7), por pescadores que estavam próximos ao local. A cabeça da vítima ainda não foi encontrada.

Relembre o crime

Na segunda-feira (1), partes de um corpo humano foram encontradas dentro de uma mala no setor de guarda-volumes do terminal rodoviário de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Segundo as informações da Brigada Militar, a equipe foi acionada após funcionários do terminal sentirem um odor forte vindo do interior de uma mala. Ao chegarem no local, os agentes constataram que se tratava de restos mortais humanos, mais precisamente o tronco de uma pessoa.

Anteriormente, no dia 13 de agosto, braços e pernas tinham sido encontrados em sacos de lixo na Zona Leste da capital. Uma perícia feita posteriormente confirmou que os restos mortais eram da mesma pessoa.

Segundo os peritos, os cortes são uniformes e foram feitos após a morte, o que afasta a hipótese de luta ou reação da vítima. O caso é tratado como feminicídio.

A Polícia Civil identificou o suspeito do crime por meio de imagens de câmera de segurança. Ricardo Jardim, de 66 anos, teria agido sozinho. O caso é tratado como feminicídio. A principal motivação, segundo a polícia, foi financeira.

Jardim já foi condenado e preso anteriormente, após matar e concretar a mãe no apartamento onde ela morava, em Porto Alegre, em 2015. No ano passado, segundo a polícia, ele teve progressão de pena ao regime semiaberto, mas estava foragido.

