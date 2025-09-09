Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Grêmio Grêmio aposta em nomes de peso com histórico milionário no mercado europeu

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Arthur chegou a valer €70 milhões no mercado europeu, enquanto Willian atingiu €50 milhões no auge da carreira

Foto: Lucas Uebel/Grêmio
"Arthur chegou a valer €70 milhões no mercado europeu, enquanto Willian atingiu €50 milhões no auge da carreira. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio reforçou seu elenco com dois jogadores de trajetória internacional e valores de mercado que já chegaram à casa dos milhões de euros: Arthur e Willian. A dupla retorna ao futebol brasileiro com a missão de elevar o nível técnico do time e contribuir na reta final da temporada.

Revelado pelo próprio Grêmio, Arthur teve papel fundamental na conquista da Libertadores de 2017, ano em que disputou 50 partidas pelo clube. Em 2018, foi vendido ao Barcelona por cerca de €30 milhões, e seu valor de mercado chegou a atingir €70 milhões durante sua passagem pela Catalunha.

Posteriormente, o volante foi negociado com a Juventus, onde manteve avaliação próxima dos €60 milhões. Após empréstimos ao Liverpool, Fiorentina e Girona, seu valor caiu gradualmente. Hoje, aos 29 anos, Arthur retorna ao Grêmio com valor de mercado estimado em €5 milhões.

Willian começou no Corinthians, mas foi no Shakhtar Donetsk que seu valor começou a subir. Em 2012, aos 24 anos, já era avaliado em €25 milhões. Após breve passagem pelo futebol russo, chegou ao Chelsea com valor de mercado de €35 milhões, que subiu para €50 milhões em 2018.

Com sete temporadas no clube inglês e destaque nas últimas três, Willian construiu uma carreira sólida na Europa. Agora, aos 37 anos, ele se junta ao Grêmio como reforço experiente, embora com valor de mercado significativamente menor do que em seu auge.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Grêmio

Inter define metas para a reta final do Brasileirão
Pernas encontradas em orla são de mulher esquartejada em Porto Alegre
https://www.osul.com.br/gremio-aposta-em-nomes-de-peso-com-historico-milionario-no-mercado-europeu/ Grêmio aposta em nomes de peso com histórico milionário no mercado europeu 2025-09-09
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Trump sofre revés na Justiça ao tentar afastar integrante do Banco Central norte-americano
Mundo Polônia e Otan acionam caças após drones russos invadirem o espaço aéreo do país
Futebol Seleção Brasileira perde por 1 a 0 para a Bolívia e encerra Eliminatórias em quinto lugar
Brasil Mega-Sena: prêmio acumula e vai a R$ 55 milhões
Porto Alegre Unidade Móvel de Saúde Animal de Porto Alegre atende duas regiões nesta semana
Rio Grande do Sul Indústria gaúcha registra em julho o melhor mês do ano em vendas
Rio Grande do Sul Quase 800 mil passageiros utilizaram os trens durante a Expointer, informa a Trensurb
Economia Tarifaço: exportação brasileira de café cai e a Alemanha se torna maior compradora
Mundo Peso argentino registra o pior desempenho frente ao dólar em 2025
Política Na visão de expoentes do Centrão, Tarcísio está exagerando na busca pela bênção de Bolsonaro para disputar as eleições em 2026
Pode te interessar

Grêmio Willian minimiza idade em sua apresentação no Grêmio: “Só um número”

Grêmio Enzo é apresentado no Grêmio e celebra a chance: “A oportunidade da minha vida”

Grêmio Grêmio respira aliviado após atualização médica sobre Noriega

Grêmio Grêmio comunica a saída do CEO Márcio Ramos