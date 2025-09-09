Quarta-feira, 10 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025
Arthur chegou a valer €70 milhões no mercado europeu, enquanto Willian atingiu €50 milhões no auge da carreiraFoto: Lucas Uebel/Grêmio
O Grêmio reforçou seu elenco com dois jogadores de trajetória internacional e valores de mercado que já chegaram à casa dos milhões de euros: Arthur e Willian. A dupla retorna ao futebol brasileiro com a missão de elevar o nível técnico do time e contribuir na reta final da temporada.
Revelado pelo próprio Grêmio, Arthur teve papel fundamental na conquista da Libertadores de 2017, ano em que disputou 50 partidas pelo clube. Em 2018, foi vendido ao Barcelona por cerca de €30 milhões, e seu valor de mercado chegou a atingir €70 milhões durante sua passagem pela Catalunha.
Posteriormente, o volante foi negociado com a Juventus, onde manteve avaliação próxima dos €60 milhões. Após empréstimos ao Liverpool, Fiorentina e Girona, seu valor caiu gradualmente. Hoje, aos 29 anos, Arthur retorna ao Grêmio com valor de mercado estimado em €5 milhões.
Willian começou no Corinthians, mas foi no Shakhtar Donetsk que seu valor começou a subir. Em 2012, aos 24 anos, já era avaliado em €25 milhões. Após breve passagem pelo futebol russo, chegou ao Chelsea com valor de mercado de €35 milhões, que subiu para €50 milhões em 2018.
Com sete temporadas no clube inglês e destaque nas últimas três, Willian construiu uma carreira sólida na Europa. Agora, aos 37 anos, ele se junta ao Grêmio como reforço experiente, embora com valor de mercado significativamente menor do que em seu auge.