Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Com foco na defesa, Inter busca reduzir média de gols sofridos e retomar confiança para encarar sequência decisiva no Brasileirão Foto: Ricardo Duarte/Internacional Com foco na defesa, Inter busca reduzir média de gols sofridos e retomar confiança para encarar sequência decisiva no Brasileirão. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Com a temporada se aproximando do fim, o Inter traçou novos objetivos para encerrar o Campeonato Brasileiro de forma competitiva e estratégica. Após um ano marcado por altos e baixos, incluindo a conquista do Campeonato Gaúcho e eliminações precoces na Copa do Brasil e na Libertadores, o clube busca reorganizar seu desempenho e recuperar a confiança da torcida.

Atualmente na décima colocação da tabela, o Colorado enfrenta uma sequência decisiva de jogos, começando pelo confronto contra o Palmeiras, marcado para este sábado (13), às 18h30min, no Allianz Parque. A comissão técnica, liderada por Roger Machado, reconhece que as chances de título são remotas, mas aposta em metas de curto, médio e longo prazo para manter o foco e a competitividade.

No curto prazo, o objetivo é consolidar a retomada iniciada com a vitória sobre o Fortaleza por 2 a 1. A equipe busca corrigir falhas defensivas, que resultaram em uma média de 1,4 gol sofrido por partida, e evitar novas derrotas em confrontos considerados difíceis, como o clássico Gre-Nal e os duelos contra Corinthians, Juventude e Botafogo.

A médio prazo, o clube pretende recuperar o rendimento coletivo, aproveitando o fato de disputar apenas o Brasileirão, o que permite maior concentração nos treinos e na preparação física. A comissão técnica também trabalha para fortalecer o entrosamento do elenco e testar alternativas táticas que possam ser mantidas para a próxima temporada.

Já no longo prazo, a meta é encerrar o campeonato com consistência e iniciar o planejamento para 2026 com uma base sólida. A diretoria avalia reforços pontuais e a manutenção de peças-chave do elenco, visando uma campanha mais ambiciosa no próximo ano.

Apesar das limitações, o Inter aposta na organização e na disciplina como ferramentas para transformar o restante da temporada em um período de reconstrução e aprendizado.

2025-09-09