Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Inter Inter define metas para a reta final do Brasileirão

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Com foco na defesa, Inter busca reduzir média de gols sofridos e retomar confiança para encarar sequência decisiva no Brasileirão

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Com foco na defesa, Inter busca reduzir média de gols sofridos e retomar confiança para encarar sequência decisiva no Brasileirão. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Com a temporada se aproximando do fim, o Inter traçou novos objetivos para encerrar o Campeonato Brasileiro de forma competitiva e estratégica. Após um ano marcado por altos e baixos, incluindo a conquista do Campeonato Gaúcho e eliminações precoces na Copa do Brasil e na Libertadores, o clube busca reorganizar seu desempenho e recuperar a confiança da torcida.

Atualmente na décima colocação da tabela, o Colorado enfrenta uma sequência decisiva de jogos, começando pelo confronto contra o Palmeiras, marcado para este sábado (13), às 18h30min, no Allianz Parque. A comissão técnica, liderada por Roger Machado, reconhece que as chances de título são remotas, mas aposta em metas de curto, médio e longo prazo para manter o foco e a competitividade.

No curto prazo, o objetivo é consolidar a retomada iniciada com a vitória sobre o Fortaleza por 2 a 1. A equipe busca corrigir falhas defensivas, que resultaram em uma média de 1,4 gol sofrido por partida, e evitar novas derrotas em confrontos considerados difíceis, como o clássico Gre-Nal e os duelos contra Corinthians, Juventude e Botafogo.

A médio prazo, o clube pretende recuperar o rendimento coletivo, aproveitando o fato de disputar apenas o Brasileirão, o que permite maior concentração nos treinos e na preparação física. A comissão técnica também trabalha para fortalecer o entrosamento do elenco e testar alternativas táticas que possam ser mantidas para a próxima temporada.

Já no longo prazo, a meta é encerrar o campeonato com consistência e iniciar o planejamento para 2026 com uma base sólida. A diretoria avalia reforços pontuais e a manutenção de peças-chave do elenco, visando uma campanha mais ambiciosa no próximo ano.

Apesar das limitações, o Inter aposta na organização e na disciplina como ferramentas para transformar o restante da temporada em um período de reconstrução e aprendizado.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Inter

Enner Valencia, do Inter, planeja despedida da seleção equatoriana após centésimo jogo
Grêmio aposta em nomes de peso com histórico milionário no mercado europeu
https://www.osul.com.br/inter-define-metas-para-a-reta-final-do-brasileirao/ Inter define metas para a reta final do Brasileirão 2025-09-09
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Trump sofre revés na Justiça ao tentar afastar integrante do Banco Central norte-americano
Mundo Polônia e Otan acionam caças após drones russos invadirem o espaço aéreo do país
Futebol Seleção Brasileira perde por 1 a 0 para a Bolívia e encerra Eliminatórias em quinto lugar
Brasil Mega-Sena: prêmio acumula e vai a R$ 55 milhões
Porto Alegre Unidade Móvel de Saúde Animal de Porto Alegre atende duas regiões nesta semana
Rio Grande do Sul Indústria gaúcha registra em julho o melhor mês do ano em vendas
Rio Grande do Sul Quase 800 mil passageiros utilizaram os trens durante a Expointer, informa a Trensurb
Economia Tarifaço: exportação brasileira de café cai e a Alemanha se torna maior compradora
Mundo Peso argentino registra o pior desempenho frente ao dólar em 2025
Política Na visão de expoentes do Centrão, Tarcísio está exagerando na busca pela bênção de Bolsonaro para disputar as eleições em 2026
Pode te interessar

Inter Inter firma parceria para modernizar academia do Celeiro de Ases

Inter Inter intensifica os treinos de olho na 23ª rodada do Brasileirão

Inter Enner Valencia, do Inter, planeja despedida da seleção equatoriana após centésimo jogo

Inter Inter se prepara para duelo decisivo contra o Palmeiras no Allianz Parque no Brasileirão