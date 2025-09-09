Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Inter Enner Valencia, do Inter, planeja despedida da seleção equatoriana após centésimo jogo

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Federação Equatoriana prepara uma homenagem especial antes da partida contra a Argentina

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Federação Equatoriana prepara uma homenagem especial antes da partida contra a Argentina, com entrega de camisa comemorativa e placa de reconhecimento. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O atacante Enner Valencia, do Internacional, está prestes a viver um dos momentos mais emblemáticos de sua carreira. Nesta terça-feira (9), o camisa 13 entrará em campo pela centésima vez com a camisa da seleção do Equador, em partida contra a Argentina, válida pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, em Guayaquil.

Valencia, que é o maior artilheiro da história da seleção equatoriana com 46 gols, revelou que este será seu último jogo pela seleção em solo equatoriano. A aposentadoria oficial está prevista para acontecer após a Copa do Mundo de 2026, que será disputada no Canadá, Estados Unidos e México.

“Vai ser um momento especial. Estarei com toda a minha família no estádio pela primeira vez em um jogo de Eliminatórias. Espero que seja uma linda despedida, com vitória”, declarou o jogador, visivelmente emocionado.

A Federação Equatoriana de Futebol prepara uma homenagem especial antes do início da partida, com entrega de uma camisa comemorativa e uma placa em reconhecimento à trajetória do atleta.

Apesar da marca histórica, Valencia chega ao centésimo jogo em meio a críticas por atuações apagadas tanto pela seleção quanto pelo Internacional. No empate sem gols contra o Paraguai, na rodada anterior, o atacante não marcou nem criou jogadas de destaque.

Ainda assim, sua trajetória pela seleção é marcada por feitos expressivos, incluindo participações em quatro Copas do Mundo (2002, 2006, 2014 e 2022) e a classificação para o Mundial de 2026, a quinta da história do Equador.

