Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Grêmio Grêmio respira aliviado após atualização médica sobre Noriega

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Contratado após se destacar contra o próprio Grêmio na Sul-Americana, Noriega já atua como peça-chave na defesa tricolor

Foto: Lucas Uebel/Grêmio
"Contratado após se destacar contra o próprio Grêmio na Sul-Americana, Noriega já atua como peça-chave na defesa tricolor. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio recebeu uma notícia tranquilizadora vinda do Peru nesta segunda-feira (8): o volante e zagueiro Erick Noriega treinou normalmente com a seleção peruana e deve ser titular no jogo contra o Paraguai, válido pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

A preocupação surgiu após Noriega sentir dores na parte posterior da coxa direita durante a derrota do Peru por 3 a 0 para o Uruguai, na última quinta-feira (4), em Montevidéu. O jogador foi substituído aos 43 minutos do segundo tempo, levantando dúvidas sobre sua condição física.

Sem lesão constatada, Noriega está liberado para atuar tanto pela seleção quanto pelo Grêmio, que enfrenta o Mirassol no próximo sábado (13), às 16 horas, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A notícia é especialmente relevante para o clube gaúcho, que já perdeu Balbuena por fratura na fíbula e não contará com o zagueiro pelo restante da temporada.

Contratado em agosto após se destacar pelo Alianza Lima contra o próprio Grêmio na Copa Sul-Americana, Noriega teve estreia promissora no empate contra o Flamengo, atuando como zagueiro. Sua versatilidade, podendo jogar também como volante, tem sido vista como um trunfo importante para o técnico Mano Menezes.

Com a recuperação de Gustavo Martins, que voltou a treinar com bola, o setor defensivo do Grêmio ganha fôlego para enfrentar os desafios da reta final do Brasileirão.

