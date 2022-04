Inter Direção do Inter apresenta balanço das contas de 2021

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Beira-Rio sediou reunião do Conselho Deliberativo na noite desta quinta-feira. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A sessão ordinária do Conselho Deliberativo do Inter desta quinta-feira (28) apreciou o Relatório do Conselho de Gestão do Clube, bem como examinou e votou o Balanço de Contas colorado do exercício 2021. De acordo com a direção do time gaúcho, pela primeira vez em cinco anos, o Inter teve superávit de quase 1 milhão de reais.

“Os números que integram o balanço já foram aprovados, sem ressalvas, por auditores independentes que analisaram todas as demonstrações financeiras do período, comprovando e validando os dados apresentados pela atual gestão. O Conselho Fiscal também aprovou os valores”, informou o clube.

“Os números do primeiro ano da gestão de Alessandro Barcellos apontam que houve um equilíbrio econômico baseado nas boas práticas de gestão internas que foram implantadas junto a fornecedores de produtos e serviços, além da criação de uma diretoria executiva que atua em todas as áreas coloradas, liderada por Giovane Zanardo, CEO do Clube, assim como a considerável redução das despesas operacionais ao longo do último ano”, diz nota divulgada pelo Colorado.

“Um ponto que merece destaque na prestação de contas é que, pela primeira vez em cinco anos, o Inter teve superávit de quase R$ 1 milhão oriundo da venda de atletas, melhoria na gestão de recursos, novas ações de Marketing, entre outras iniciativas que injetaram aportes financeiros aos cofres colorados”, declarou a direção do Inter.

Próximo jogo

Na noite de terça-feira (26), o Inter superou o Independiente Medellín, na cidade de Pereira, na Colômbia, em partida da terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O triunfo de 1 a 0 foi conquistado com gol de Alexandre Alemão. A vitória fora de casa deixou o Colorado com 5 pontos na tabela.

Em seu próximo desafio, pelo Brasileirão, o elenco de jogadores do Inter volta a campo no domingo (1º), no Beira-Rio, contra o Avaí. Já na competição continental, o Colorado enfrentará o Guaireña na semana que vem, quinta-feira (5), em Assunção, às 19h15min.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter