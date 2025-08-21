Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Inter Direção do Inter divulga nota sobre confusão com papel picado no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Clube admitiu que o artificio foi lançado de forma incorreta. (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

A direção do Inter publicou na noite dessa quinta-feira (21) uma nota com esclarecimentos sobre o episódio da chuva de papéis picados, ocorrido no jogo de quarta, contra o Flamengo, no Beira-Rio. Pelo menos duas pessoas teriam sido demitidas.

O clube informou que todas as ações pré-jogo foram planejadas dentro das regulamentações da Conmebol. Porém, no caso dos papéis picados, deveria ter sido feito em outro setor do estádio e em menor escala. Além disso, um tipo de papel, prateado, não deveria ter sido usado.

A “chuva” de papel picado aconteceu no momento em que os times entraram em campo. Até o gramado ter condições de jogo, houve um atraso de 20 minutos.

“Infelizmente, ela atrapalhou o início do jogo e ninguém gosta que isso aconteça. E, portanto, nós vamos apurar as responsabilidades para saber o porquê que aquilo aconteceu. Mas o fato é que, na minha opinião, é sempre positivo você buscar um ambiente como foi hoje e, evidentemente, se alguma coisa saiu do que estava previsto ou da forma como estava prevista, nós vamos fazer a avaliação interna”, afirmou o presidente do Inter, Alessandro Barcellos.

O gramado do Beira-Rio ficou completamente coberto com os papéis picados. Funcionários do estádio usaram sopradores para tentar limpar. Outros tentaram varrer a “sujeira” para fora do campo.

O duelo, anteriormente marcado para as 21h30, começou às 21h50. O Flamengo, que já havia vencido na ida por 1 a 0, fez uma vantagem ainda maior: 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Pedro.

