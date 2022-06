Inter Direção sonha e Inter estuda possibilidade de tentar retorno de Yuri Alberto

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2022

Jogador chegou ao Zenit da Rússia em janeiro, vendido pelo Inter por 25 milhões de euros. Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Yuri Alberto está no radar da direção colorada para voltar ao clube. Jogador, que deixou o Inter em janeiro deste ano, é o nome dos sonhos da diretoria para ser o camisa 9 da equipe de Mano Menezes. A informação foi trazida primeiramente pelo jornalismo Leonardo Meneghetti, da Bandeirantes, e confirmada pela reportagem da Rádio Grenal.

O colorado estuda a possibilidade de tentar o retorno do jogador por empréstimo, sabendo da situação de Guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia.

O jogador está passando férias do Brasil, inclusive esteve presente no Beira-Rio, na goleada do Inter sobre o 9 de Octubre, pela Sul-Americana. O Zenit, clube do atleta na Rússia, voltará a disputar alguns amistosos no dia 21 de junho, na próxima terça-feira.

No momento, não há negociação para o retorno de Yuri ao Inter. Há apenas um desejo e a direção está avaliando a possibilidade de começar as tratativas.

Atacante tem chegou ao clube em 2020, participou de 85 jogos, com 31 gols marcados no período. Centroavante foi vendido ao Zenit no início da temporada, por 25 milhões de euros.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

