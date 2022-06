Inter Renê é desfalque para a partida contra o Goiás e Rodrigo Dourado vira dúvida

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2022

Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O técnico Mano Menezes tem desfalques de última hora para enfrentar o Goiás, amanhã, no Estádio da Serrinha, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral esquerdo Renê teve constatada uma lesão na coxa esquerda, e vira desfalque por duas semanas. Além dele, o volante Rodrigo Dourado tem um desconforto muscular na coxa direita. O atleta não participou do treino da última segunda-feira e ficou na fisioterapia na manhã desta terça-feira.

Para o confronto, o técnico colorado já não contará com Taison e De pena, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. No entanto, Edenilson, voltando de suspensão, estará a disposição de Mano Menezes. Wanderson, que era dúvida devido a entorse no joelho e no tornozelo, participou normalmente da atividade.

