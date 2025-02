Colunistas Diretor da Aegea, Fabiano Dallazen reitera compromisso da Corsan de investir R$ 15 bilhões em água e esgoto no RS

Por Flavio Pereira | 14 de fevereiro de 2025

Diretor de Relações Institucionais da Aegea, Fabiano Dallazen fez um diagnóstico da situação do saneamento no País e no Rio Grande do Sul. (Foto: Reprodução de vídeo)

“A média de investimentos da Corsan pública nos seus últimos cinco anos foi de 400 milhões de reais em água e esgoto. Nós já investimentos desde 7 de julho de 2023 até hoje, 2,1 bilhões de reais nos municípios”, afirmou o diretor de Relações Institucionais da Aegea, Fabiano Dallazen. Ele foi um dos painelistas da 11ª edição do Fórum Econômico Gaúcho, promovido ontem (13) pela Rede Pampa em Xangri-lá, no Litoral Norte do Estado. O evento contou com diversos painelistas, incluindo secretários do governo do Estado e lideranças da iniciativa privada.

Dallazen revelou que na média nacional, o Rio Grande do Sul possui uma cobertura de água melhor “próxima a 98%”. Mas, segundo ele, quando se trata de coleta e tratamento de esgoto “estamos com uma margem abaixo da média nacional. Não chegamos sequer a 40% de coleta e tratamento de esgoto. E nos municípios atendidos pela Corsan que foi adquirida há dois anos, e assumida efetivamente há um ano e meio pela Egea Saneamento – holding com concessões de saneamento em 15 estados do Brasil, 780 municípios – atendendo aproximadamente 33 milhões de pessoas na cobertura de agua esgoto, estamos numa cruzada muito importante que é fazer com que o Marco do Saneamento, que foi aprovado pelo Congresso Nacional aconteça até 2033.”

O diretor da Aegea chamou a atenção para o desafio proposto pelo Marco do Saneamento: “Que em 2033 tenhamos 90% da população atendida pela coleta e tratamento de esgoto, e 99% da população com água potável. Numa verdadeira mudança em termos de saúde, porque os dados mostram que cada real investido em esgotamento sanitário significam 4 reais economizados em saúde pública”.

Investimentos da Corsan no RS

Fabiano Dallazen apontou que “aqui no Rio Grande do Sul, nos 317 municípios atendidos pela Corsan, a média de esgotamento sanitário era de 20%, de cobertura, coleta e tratamento. Nós temos esse desafio em 317 municípios de fazer um investimento até 2033 de 15 bilhões de reais”.

Destacou pontualmente o Litoral Norte do Rio Grande do Sul, “que estava há cinco anos praticamente travado, sem autorização de viabilidade para novas construções por falta de esgotamento sanitário. E nesse anos e meio destravamos, e esses empreendimentos estão acontecendo”.

Segundo Dallazen, com os investimentos feitos “nesse um ano e meio realizamos muito, nós estamos fazendo um esforço gigantesco em termos de desburocratização e investimento para não travar nenhum investimento”.

Agencia de Desenvolvimento do Rio de Janeiro veio conhecer gestão do BRDE

A gestão do BRDE, com ênfase na sustentabilidade, começa a chamar a atenção de outras instituições do País. A direção da AgeRio, Agência de Desenvolvimento do Rio de Janeiro, veio a Porto Alegre para conhecer de perto a forma como o BRDE. Foram recebidos pelo presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Junior, que detalhou a forma como o banco atua no apoio e acompanhamento do desenvolvimento de projetos para aumentar a competitividade de empreendimentos de todos os portes na região.

O contexto dos números do Banrisul

Ao anunciar ontem os resultados mais recentes do Banrisul, com ênfase no lucro líquido de R$ 284 milhões no quarto trimestre de 2024, e R$ 916 milhões ao longo do mesmo ano, o seu presidente, Fernando Lemos, além de destacar a atuação dos quadros da instituição, fez questão de descrever o contexto dos excelentes resultados:

“As ações do governador Eduardo Leite, alavancando diversos setores do Estado, e mantendo a economia em movimento, mesmo diante das dificuldades trazidas pelas enchentes, abriram espaço para criar um ambiente que propiciou esta atuação positiva do Banrisul”.

A propina de 6% nas emendas parlamentares: algo normal?

A turbulência causada logo ao amanhecer de ontem, com o aval do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) à operação da Polícia Federal (PF), que mirou a atuação do chefe de gabinete do deputado Afonso Motta (PDT-RS), Lino Rogério da Silva Furtado, em um escândalo de desvio de dinheiro público, tem detalhes relevantes. A operação policial teve buscas na residência funcional do deputado em Brasília, local onde também reside o seu chefe de gabinete. Afonso Motta informou à imprensa que avalia a demissão de Lino Furtado, mas, declarou que esperará o avanço das investigações para decidir sobre o desligamento do servidor.

Contrato regula os termos da captação de emendas

O que chama a atenção na nota oficial do Hospital Ana Nery, de Santa Cruz do Sul, beneficiado com recursos de emendas parlamentares, é a aparente normalidade, diante da existência de um contrato de prestação de serviços com uma empresa para captação de recursos de emendas parlamentares, prevendo comissão de remuneração de 6%, com emissão de nota fiscal e recibos. O que diz o contrato:

“Em contrapartida aos serviços prestados, o contratado receberá 6% (seis por cento) sobre o valor por ele comprovadamente captado, que serão pagos em até 30 dias após o recebimento do valor pela contratante, através de depósito bancário”, impõe a terceira cláusula do documento.

Elon Musk: “O ‘deep state’ dos EUA de fato fez isso”

O empresário sul-africano Elon Musk afirmou ontem (13) que os Estados Unidos financiaram a eleição de 2022, que resultou na vitória de Lula (PT). O comentário foi uma resposta a uma publicação do senador republicano Mike Lee, que perguntou se a população americana ficaria incomodada caso o dinheiro norte-americano tivesse contribuído para a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Bem, o ‘deep state’ [em tradução, o Estado secreto] dos EUA de fato fez isso”, respondeu o aliado de Donald Trump: “Well, the US deep state did in fact do that”.

