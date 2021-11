Saúde Diretor da Anvisa afirma que há possibilidade de circulação da nova variante da covid no país

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2021

Antonio Barra Torres disse, no entanto, que ainda não há registro oficial da nova cepa no país. (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, disse nessa sexta-feira (26) que há possibilidades de circulação no Brasil da variante Ômicron, detectada na África do Sul. Barra Torres afirmou, no entanto, que ainda não há registro oficial da nova cepa no país.

“Realmente a possibilidade existe, não temos como dizer que é zero chance de já estar no Brasil, que não é possível. A possibilidade de termos algum caso que não tenha sido identificado existe, é uma possibilidade, mas até o momento não existe”, comentou o representante da Anvisa em entrevista à CNN.

Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde encaminhou um alerta de risco às secretarias de saúde devido a nova variante. De acordo com comunicado, a pasta orienta que as redes de saúde comuniquem imediatamente se houver algum registro de caso da cepa Ômicron nos estados. A pasta ainda recomenda que caso o paciente tenha vindo de países com históricos da variante, as secretárias devem acompanhar o paciente sintomático por até 14 dias e aqueles sem sintomas por até 7 dias.

A Organização Mundial da Saúde classificou Ômicron como ”variante de preocupação” por conta da alta nos casos de Covid-19 na África do Sul, além de evidências preliminares que apontam um riso maior de reinfecção em função da nova variante

O Brasil vai fechar as fronteiras aéreas para passageiros vindos de seis países do Sul da África a partir da próxima segunda-feira (29), informou nesta sexta (26) o ministro chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.

A informação foi divulgada em uma rede social, e a portaria deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União neste sábado (27).

De acordo com Ciro Nogueira, a decisão foi tomada em conjunto pela Casa Civil e pelos ministérios de Infraestrutura, Saúde e Justiça e Segurança Pública.

“O Brasil fechará as fronteiras aéreas para seis países da África em virtude da nova variante do coronavírus. Vamos resguardar os brasileiros nessa nova fase da pandemia naquele país. Portaria será publicada amanhã e deverá vigorar a partir de segunda-feira”, disse Nogueira em rede social.

Mais cedo, a Anvisa havia recomendado ao governo federal que adote medidas de restrição a passageiros vindos de países africanos.

A lista de países incluídos no bloqueio é similar à divulgada pelo governo dos Estados Unidos na tarde desta sexta. A administração do presidente Joe Biden, no entanto, incluiu também os passageiros oriundos de Moçambique e do Malawi. As informações são do jornal O Globo e do portal de notícias G1.

