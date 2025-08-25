Inter Diretor executivo do Inter diz que trabalho de Roger Machado é avaliado diariamente

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Mau momento da equipe colorada aumenta pressão sobre o técnico Roger Machado. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a eliminação na Copa Libertadores e mais uma derrota do Inter no Brasileirão, cresceram as especulações sobre uma possível saída do técnico Roger Machado. No último sábado (23), o Colorado perdeu de 2 a 1 para o Cruzeiro, pela 21ª rodada do torneio nacional, e ficou na 13ª posição da tabela, com 24 pontos. Em entrevista coletiva após a partida, o diretor executivo do Inter André Mazzuco declarou a posição da diretoria em relação ao trabalho da comissão técnica, falou sobre o mau momento da equipe, mas ressaltou que o time ainda “tem soluções para apresentar”.

“É um sentimento de frustração essa sequência negativa que a gente tem passado. A gente faz uma avaliação constante sempre. (…) A gente passa por um momento técnico difícil, isso é fato, com as eliminações (Copa do Brasil e Libertadores), esperávamos ter algum sucesso e não foi isso que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, é um grupo de jogadores que já deu resposta, e que a gente entende que tem a sua qualidade, mas que sabemos que precisa entregar mais”, disse Mazzuco.

“O trabalho do Roger, a gente tem sempre o contexto do resultado, mas é um trabalho diário que precisamos analisar, uma presença constante nossa no clube. É uma comissão técnica que trabalha muito, que tem muitas boas ideias, que sempre teve uma boa relação com o clube, com os atletas e com o staff, e isso no contexto do futebol é importante. (…) Entendemos o momento, temos ciência disso, é um momento desconfortável para nós como diretoria, presidência, comissão técnica e atletas.”

“Acho que o treinador num clube de futebol precisa também ter a oportunidade de solucionar os problemas. (…) A gente acredita que, sim, com o trabalho do Roger e da comissão, com a conscientização dos atletas de que precisamos entregar mais, a gente tem soluções para apresentar”, declarou o dirigente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/diretor-executivo-do-inter-diz-que-trabalho-de-roger-machado-e-avaliado-diariamente/

Diretor executivo do Inter diz que trabalho de Roger Machado é avaliado diariamente

2025-08-25