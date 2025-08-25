Segunda-feira, 25 de agosto de 2025

Inter Inter apresenta a nova comissão técnica para o Sub-20

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Mário Jorge inicia nova jornada no Celeiro de Ases com foco na formação de talentos e metodologia internacional

Foto: Leandro Monks/Internacional
Mário Jorge inicia nova jornada no Celeiro de Ases com foco na formação de talentos e metodologia internacional. (Foto: Leandro Monks/Internacional)

O Inter oficializou nesta segunda-feira (25) a nova comissão técnica da equipe Sub-20, reforçando seu compromisso com a formação de atletas e a competitividade nas categorias de base.

O técnico Mário Jorge assume o comando da equipe, acompanhado pelo auxiliar Breno Caetano Borges e pelo preparador físico Marlon Syndra. A apresentação ocorreu no auditório do CT Alvorada, seguida do primeiro treino com o grupo colorado.

Mário Jorge, de 47 anos, tem uma trajetória consolidada no futebol de base. Iniciou sua carreira no futsal em 1997 e migrou para o campo em 2010, passando por clubes como Sendas/Audax Rio, Vasco da Gama e Flamengo.

No Rubro-Negro, permaneceu por mais de sete temporadas, comandando equipes do Sub-13 ao Sub-20 e conquistando títulos como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa e Libertadores da categoria. Seu trabalho mais recente foi à frente da Seleção Saudita Sub-17, levando a equipe à final da Copa da Ásia pela primeira vez na história.

Reforços na comissão técnica

Ao lado de Mário Jorge chegam dois profissionais com passagens relevantes pelo Flamengo e pela Seleção Saudita Sub-17:

Breno Caetano Borges, 39 anos, atuou entre 2017 e 2023 nas categorias de base e no time principal do Flamengo. Recentemente, foi auxiliar técnico na Arábia Saudita.

Marlon Syndra, 33 anos, esteve no Flamengo desde 2013 e integrou a comissão técnica da Seleção Saudita Sub-17 em 2024.

Ambos trazem experiência internacional e conhecimento profundo do trabalho com jovens atletas.

O elenco Sub-20 do Inter se reapresentou no dia 11 de agosto e passou por uma série de avaliações médicas, nutricionais, psicológicas e físicas, coordenadas pelo Departamento de Performance e Saúde. Os testes incluíram exames cardiológicos, avaliações de resistência, força, potência, mobilidade e flexibilidade.

As atividades técnicas e físicas estão sendo conduzidas na academia e nos campos do CT Alvorada, com apoio dos auxiliares Mauricio Mandracio e Vinícius Conceição, que permanecem no clube.

A equipe Sub-20 disputará a Copa FGF a partir de 17 de setembro, competição profissional que será encarada com o elenco de base, repetindo a estratégia adotada em 2024.

