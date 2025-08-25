Esporte Brasil perde para Cuba no Mundial Sub-21 de vôlei e encara o “jogo da morte” contra a Bulgária

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Nenhum jogador brasileiro marcou mais de 10 pontos contra Cuba, refletindo a queda de rendimento ofensivo da equipe no Mundial Sub-21 Foto: Divulgação/Volleyball World Nenhum jogador brasileiro marcou mais de 10 pontos contra Cuba, refletindo a queda de rendimento ofensivo da equipe no Mundial Sub-21. (Foto: Divulgação/Volleyball World) Foto: Divulgação/Volleyball World

A Seleção Brasileira masculina sub-21 de vôlei sofreu sua terceira derrota no Campeonato Mundial da categoria e agora enfrenta uma partida decisiva para seguir viva na competição. Na madrugada desta segunda-feira (25), o Brasil foi superado por Cuba por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/19 e 25/20.

Sob o comando do técnico Anderson Rodrigues, o Brasil venceu apenas uma partida até aqui — contra a Colômbia — e não conseguiu manter o bom desempenho ofensivo nos demais confrontos. Contra Cuba, nenhum jogador brasileiro atingiu dois dígitos na pontuação individual, evidenciando a dificuldade da equipe em superar o bloqueio adversário, que somou 11 pontos contra apenas cinco do Brasil.

Os ponteiros Felipe Parra e Thiago Vaccari, que haviam se destacado na vitória sobre a Colômbia, não conseguiram repetir a performance. A equipe também mostrou fragilidade na recepção e na construção de jogadas, o que comprometeu o ritmo durante toda a partida.

O Brasil agora precisa vencer a Bulgária na madrugada desta terça-feira (26), às 3h (de Brasília), em Jiangmen, na China, para garantir vaga nas oitavas de final. A Bulgária ocupa atualmente a quarta colocação do Grupo C — última posição que dá acesso ao mata-mata — e uma derrota brasileira significaria a eliminação precoce.

O Mundial Sub-21 reúne 24 seleções divididas em quatro grupos de seis equipes. Cada equipe enfrenta os demais integrantes de sua chave, e apenas os quatro melhores avançam para a fase eliminatória. O Grupo C, onde está o Brasil, também conta com Japão, Tchéquia, Colômbia, Cuba e Bulgária.

Historicamente, o Brasil é uma das potências da categoria, com quatro títulos mundiais — atrás apenas da Rússia, que lidera com seis conquistas. A atual campeã é a República Islâmica do Irã, que chega como uma das favoritas ao bicampeonato.

