Segunda-feira, 25 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Mundo Consulado alerta brasileiros em Portugal sobre a nova polícia de imigração

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Cartilha recomenda que estrangeiros sempre estejam com documento de identificação válido em deslocamentos em vias públicas e colaborem com autoridades portuguesas

Foto: Reprodução
Cartilha recomenda que estrangeiros sempre estejam com documento de identificação válido em deslocamentos em vias públicas e colaborem com autoridades portuguesas

O Consulado do Brasil em Lisboa alertou e fez uma série de recomendações aos brasileiros em Portugal sobre uma nova unidade policial que passou a atuar no país recentemente com foco em imigração.

Em julho, o Parlamento de Portugal aprovou a criação da Unef (Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras), subordinada à Polícia de Segurança Pública de Portugal. A nova polícia de imigração iniciou suas atividades na última quinta-feira (21).

A Unef conta com 1.200 agentes – e o contingente deve chegar, a médio prazo, a 2 mil pessoas, incluindo “polícias, técnicos especializados, prestadores de serviços e voluntários da sociedade civil e de organizações não governamentais”.

O Consulado do Brasil em Lisboa destacou em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (25), que a Unef “tem a competência legal para controlar a entrada e permanência de estrangeiros em território português, bem como realizar processos de retorno voluntário, expulsão e afastamento coercitivo”.

Confira as recomendações aos brasileiros em Portugal:

portar sempre documento de identificação válido em seus deslocamentos em vias públicas;
portar sempre cópia ou fotografia dos originais de documentos que comprovem sua ligação com Portugal, como autorização de residência, comprovante de manifestação de interesse, extratos de descontos e pagamentos à Seguridade Social, decisão judicial para agendamento de atendimento na AIMA, contratos de trabalho, recibos verdes, etc;
em caso de abordagem, colaborar sempre com as autoridades portuguesas, que são obrigadas por lei a se identificar;
em caso de detenção, após a instauração de processo de afastamento coercitivo junto à AIMA ou UNEF, o imigrante brasileiro tem direito de apresentar provas de sua vinculação cotidiana com Portugal, bem como de contestar judicialmente a detenção.

Para tanto, caso necessário, pode solicitar a nomeação de advogado público e eventual dispensa de custas junto do Serviço Social ou da Loja do Cidadão mais próxima de sua residência.

As autoridades pontuaram que, em caso de dúvidas ou necessidade de atendimento, os brasileiros podem escrever para o e-mail “cg.lisboa@itamaraty.gov.br” para atendimento com um agente consular.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Mundo

Brasil perde para Cuba no Mundial Sub-21 de vôlei e encara o “jogo da morte” contra a Bulgária
Ovinos são os primeiros animais a chegar à Expointer
https://www.osul.com.br/consulado-alerta-brasileiros-em-portugal-sobre-a-nova-policia-de-imigracao/ Consulado alerta brasileiros em Portugal sobre a nova polícia de imigração 2025-08-25
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Governo dos Estados Unidos vai mudar a regra para entrevista de visto; entenda
Futebol Convocados da Seleção Brasileira: Sem Neymar, confira a lista de Carlo Ancelotti para enfrentar Chile e Bolívia
Porto Alegre Obras de revitalização da Usina do Gasômetro serão entregues nesta terça-feira em Porto Alegre
Política Presidente do Partido Liberal diz que Donald Trump é a “única saída” para salvar Bolsonaro, réu por suposto golpe
Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul abre inscrições para curso a distância de qualificação em imunizações
Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes pede parecer da Procuradoria-Geral da República sobre reforço policial na casa de Bolsonaro
Expointer Ovinos são os primeiros animais a chegar à Expointer
Esporte Brasil perde para Cuba no Mundial Sub-21 de vôlei e encara o “jogo da morte” contra a Bulgária
Inter Inter apresenta a nova comissão técnica para o Sub-20
Política Reforma administrativa avança na Câmara dos Deputados e servidores temem retrocessos
Pode te interessar

Mundo Governo dos Estados Unidos vai mudar a regra para entrevista de visto; entenda

Mundo Presidente da Ucrânia afirma que quer garantir 1 bilhão de dólares mensais de aliados para comprar armas dos EUA

Mundo Trump reproduz “modelo chinês” nos Estados Unidos implantando uma inédita política de intervenção do Estado em empresas da Meca do capitalismo

Mundo Venezuelanos fazem fila para integrar milícia após apelo de Maduro