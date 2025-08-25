Expointer Ovinos são os primeiros animais a chegar à Expointer

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Feira ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio Foto: Fernando Dias/Seapi Feira ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio Foto: Fernando Dias/Seapi

Quando o portão 8 do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, abriu, nesta segunda-feira (25), às 8h, os primeiros animais a entrar foram dois ovinos da raça Texel Naturalmente Coloridos. Eles saíram da Fazenda do Angico, em Tupanciretã, às 14h de domingo (24) e chegaram ao Parque depois da meia-noite. A Expointer ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro e reunirá 6.696 animais, sendo 997 ovinos.

“A gente preza pelo bem-estar dos animais, por isso chegamos bem cedo, para eles não ficarem na fila. Quando eles chegam não querem comer, estão muito cansados e perdem peso com o estresse”, contou o tratador dos ovinos, Adilmar Sanches. Conforme ele, a fêmea tem 24 meses e o macho 28 meses, e os dois pesam cerca de 100 quilos cada um. “É a primeira vez que chegamos em primeiro lugar”, afirmou.

Participação de ovinos é a maior da história da feira

Para o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Edivilson Brum, é muito importante o aumento do número de animais inscritos nesta edição, de 47% em relação a 2024.

“A participação de ovinos, por exemplo, é a maior da história da feira. Isso tem um simbolismo muito forte. É a expectativa da geração de negócios durante a Expointer que vai ser fundamental para o setor do agronegócio gaúcho. Isso tudo vai ao encontro dos 40% do PIB que o agronegócio representa aqui no Estado”, enfatizou.

Brum destacou também que, além da exposição de animais, a Expointer é palco de vários debates, tanto sobre a renegociação da dívida dos produtores rurais, quanto sobre genética dos animais de raça e demais assuntos, além de ter atrações culturais, novidades em tecnologia e equipamentos. “É um mix de eventos”, afirmou.

A subsecretária do Parque, Elizabeth Cirne-Lima, por sua vez, disse estar muito feliz porque o local conseguiu se preparar para a Expointer 2025 realizando obras de infraestrutura necessárias.

“Melhoramos os estacionamentos, mudamos ramais de redes de distribuição de energia elétrica, fizemos novos calçamentos, novos espaços de lazer, reformamos os pavilhões dos animais, entre outros ajustes. Estamos muito bem preparados para receber os expositores e o público em geral. E a Expointer, para nós, começa hoje com a chegada das estrelas da festa”.

Trabalho da equipe da Seapi

O coordenador das equipes do DDA/Seapi (Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação) na Expointer, Aurélio Vieira, contou que 48 servidores estão envolvidos diretamente nesse trabalho, entre médicos veterinários, técnicos agrícolas e zootecnistas. “Aqui é a cereja do bolo das nossas feiras, por isso, atuamos das 8h às 22h todos os dias, além de ter uma equipe de plantão para algum eventual problema”, disse.

Conforme Vieira, cada espécie de animal tem uma exigência sanitária diferente. “Então, quando os caminhões encostam no desembarcador, antes de os animais descerem, é conferida a GTA (Guia de Trânsito Animal) e demais documentações. Depois, os animais são descarregados e passam por um exame clínico para ver se possuem alguma doença infecto-contagiosa ou parasitária. Quando são detectadas, o que é difícil de acontecer, os animais são avaliados se podem ou não ingressar no parque. Se o animal for rejeitado, retorna para a origem”.

Sobre a Expointer

A Expointer é considerada a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina. Reúne cerca de 2,5 mil expositores de diversas áreas. São diversos evento técnicos, além de mais de 50 atrações artísticas e culturais.

