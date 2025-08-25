Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes pede parecer da Procuradoria-Geral da República sobre reforço policial na casa de Bolsonaro

25 de agosto de 2025

Pedido citou risco de fuga de ex-presidente e possível pedido de asilo na Embaixada dos Estados Unidos. Na foto, Alexandre de Moraes Foto: Nelson Jr./SCO/STF (Foto: Nelson Jr./SCO/STF) Foto: Nelson Jr./SCO/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu nesta segunda-feira (25) que a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifeste no prazo de cinco dias sobre o pedido de reforço de policiamento ostensivo na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ofício da PF (Polícia Federal) é assinado pelo diretor-geral Andrei Rodrigues e foi elaborado após um pedido do deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ).

No pedido, a PF “requer reforço urgente e imediato do policiamento ostensivo e discreto nas imediações do endereço residencial de JAIR MESSIAS BOLSONARO, bem como da manutenção e constante checagem do sistema de monitoramento eletrônico, de forma a assegurar a eficácia da medida cautelar”.

“Chegaram ao conhecimento público e institucional informações sobre risco concreto de fuga do acusado, notadamente a possibilidade de tentativa de evasão para o interior da Embaixada dos Estados Unidos da América – e posteriormente solicitar asilo político – situada a aproximadamente dez minutos de seu domicílio em Brasília. Tal circunstância poderia frustrar o cumprimento da ordem judicial e comprometer a aplicação da lei penal”, diz a PF no ofício.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto e está sob uso de tornozeleira eletrônica. O ex-presidente só pode receber visitas, com exceção dos advogados e familiares, apenas com autorização judicial. O despacho do ministro foi publicado no âmbito da ação penal que apura a suposta tentativa de golpe de Estado, após as eleições de 2022.

