Segunda-feira, 25 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025
Capacitação busca fortalecer práticas de vacinação em todo o Rio Grande do SulFoto: Camila Domingues/Arquivo Palácio Piratini
A SES (Secretaria da Saúde) está com inscrições abertas para o Curso de Qualificação em Imunizações, voltado a profissionais que atuam em salas de vacina da rede pública e coordenadores municipais de imunização. A capacitação será oferecida na modalidade de ensino a distância e tem como objetivo fortalecer as práticas de vacinação em todo o Estado.
As inscrições podem ser feitas até domingo (31). O resultado da seleção será divulgado em 9 de setembro, e o curso começará em 15 de setembro.
Com carga horária de 70 horas, o curso está estruturado em sete módulos, que abordam o manuseio, a conservação, o preparo, a administração das vacinas e o registro de doses aplicadas, além do descarte de resíduos gerados nas ações de imunização. Também serão discutidos temas atuais relacionados às políticas e às práticas de vacinação.
Cada uma das mais de 1,8 mil salas de vacina públicas registradas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde terá direito a uma vaga, assim como cada coordenação municipal de imunizações. A coordenação de Porto Alegre, devido à sua estrutura ampliada, terá três vagas.
Objetivos
Capacitar o profissional para atuação nas salas de vacinas dos serviços de saúde públicos e parceiros formais em todos os municípios das 18 Coordenadorias Regionais de Saúde; padronizar os processos de trabalho nas salas de vacina; conhecer os aspectos imunológicos relacionados às vacinas; contextualizar o cenário das doenças imunopreveníveis e das coberturas vacinais;
Estimular os profissionais a atuarem de forma reflexiva e com foco nas boas práticas;
qualificar os profissionais de saúde para realizar as atividades de imunização com segurança e qualidade; qualificar as ações em imunização visando à adoção de estratégias para aumento das coberturas vacinais.
Módulos
Imunizações: conquistas e desafios
Imunologia
Imunobiológicos: controle e eliminação das doenças imunopreveníveis
Boas práticas
Rede de frio
Sistemas de informação
Imunizações: para onde caminhamos?
Voltar Todas de Rio Grande do Sul