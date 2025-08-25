Segunda-feira, 25 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Política Presidente do Partido Liberal diz que Donald Trump é a “única saída” para salvar Bolsonaro, réu por suposto golpe

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Valdemar Costa Neto classificou o processo como "guerra"

Foto: Reprodução
.(Foto: Reprodução)

O presidente nacional do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto, afirmou nesta segunda-feira (25) que Donald Trump é a “única saída” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para evitar uma condenação na ação penal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Costa Neto classificou o processo como “guerra”.

O julgamento de Bolsonaro e outros sete réus começa na próxima semana, no dia 2 de setembro. O presidente da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), Cristiano Zanin, reservou ainda sessões nos dias 3, 9, 10 e 12 para o julgamento do núcleo crucial, o que seria responsável pelo planejamento de uma suposta tentativa de golpe no País.

“Isso é uma guerra e eu não acho que o Trump vai perder essa guerra, é minha opinião. O Trump é a única saída que nós temos, não temos outra. Porque quando o poder judiciário se comporta dessa maneira é a pior coisa que existe para todo o país. Por quê? Porque você não tem para quem recorrer”, disse.

Costa Neto esteve em um debate do grupo empresarial Esfera Brasil, em São Paulo, que reuniu várias lideranças de direita para debater o cenário político atual e as eleições presidenciais do próximo ano.

Atualmente, Bolsonaro está inelegível e é réu no STF por uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Ele cumpre prisão domiciliar por descumprir medidas cautelares.

A investigação em que Bolsonaro descumpriu medidas cautelares apura a atuação dele e do deputado Eduardo Bolsonaro (PL) em ações de coação contra autoridades brasileiras envolvidas no outro processo, o que trata da tentativa de golpe.

No evento, o presidente do PL afirmou ainda que vive um momento inédito em mais de quatro décadas de carreira política. Em meio a críticas à Justiça e às investigações envolvendo o ex-presidente, ele classificou o cenário atual como uma “perseguição constante” e disse ter dificuldades até mesmo para falar com o líder do partido.

“Nunca passei pelo que estou passando. Nunca assisti nada, nesse período de 40 anos que estou na política, como o que está acontecendo no Brasil agora. É uma perseguição constante com o Bolsonaro”, declarou.

“Esse é o nosso problema: todos estão apoiando o Alexandre de Moraes [ministro do STF], a maioria. Então, nós só temos uma chance: o Trump. Não temos outra”. Segundo o presidente do PL, o presidente dos Estados Unidos apoia Bolsonaro porque ele tem “carisma” e, politicamente, ficou ao lado do aliado nas eleições norte-americanas de 2020.

“O Trump gosta do Bolsonaro porque quando ele perdeu eleição [em 2020], o Bolsonaro foi o último presidente a reconhecer a vitória do Biden. Além disso, ele conquistou pessoalmente, como ele conquista todo mundo com um carisma pessoal que ninguém tem”, disse.

O presidente do PL também negou que Jair Bolsonaro tenha participado do planejamento da suposta tentativa de golpe de Estado no Brasil, em 8 de janeiro de 2023, e também do planejamento da morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

