Segunda-feira, 25 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025
O espaço será totalmente aberto ao público, com acesso gratuitoFoto: Alex Rocha/PMPA
Nesta terça-feira (26), às 18h30min, a Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, entrega as obras de revitalização da Usina do Gasômetro e repassa a gestão do espaço para a Secretaria Municipal de Cultura.
O ato será realizado no prédio histórico (avenida Presidente João Goulart, 551) em uma cerimônia com com a participação de músicos, cantores e bailarinos. No evento, também haverá o lançamento do Edital de Ocupação da Usina do Gasômetro, coordenado pela SMC (Secretaria Municipal da Cultura).
Mais cedo, às 14h, serão removidos os tapumes que cercam a praça construída ao lado da Usina do Gasômetro. O espaço será totalmente aberto ao público, com acesso gratuito. A nova praça funciona como passeio, interligando o trecho 1 da Orla com a área do Cais Embarcadero.