Segunda-feira, 25 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Futebol Convocados da Seleção Brasileira: Sem Neymar, confira a lista de Carlo Ancelotti para enfrentar Chile e Bolívia

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

O Brasil enfrenta o Chile no Maracanã no dia 4 de setembro e fecha as Eliminatórias no dia 9, fora de casa, contra a Bolívia. Na foto, Carlo Ancelotti

Foto: Divulgação

O técnico Carlo Ancelotti fez, nesta segunda-feira (25), sua segunda convocação na Seleção Brasileira. O Brasil enfrenta o Chile no Maracanã no dia 4 de setembro e fecha as Eliminatórias no dia 9, fora de casa, contra a Bolívia.

Ao todo, foram nove novidades: Caio Henrique, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Joelinton, Paquetá, João Pedro, Kaio Jorge e Luiz Henrique. O atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, é o único estreante. Neymar ficou fora.

Confira a lista de convocados para a Seleção:

GOLEIROS

Alisson (Liverpool)
Bento (Al-Nassr)
Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES

Alexsandro Ribeiro (Lille)
Alex Sandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Douglas Santos (Zenit)
Fabricio Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Marquinhos (PSG)
Vanderson (Monaco)
Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Joelinton (Newcastle)
Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES

Estêvão (Chelsea)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
João Pedro (Chelsea)
Kaio Jorge (Cruzeiro)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Raphinha (Barcelona)
Richarlison (Tottenham)

“Obviamente, eu não posso convocar todos os jogadores que não conheço. Esse grupo tem que ter uma base fixa que vão ser importantes para a Copa do Mundo. Ao redor desse grupo, temos que colocar jogadores que no futuro possam estar na lista definitiva”.

O Brasil recebe o Chile, dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 17ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. Cinco dias depois, a Seleção encerra sua campanha na competição nos 4.100 metros de altitude de El Alto, diante da Bolívia.

Em outubro, a programação prevê que o Brasil enfrente a Coreia do Sul no dia 10, em Seul, e visite o Japão, no Estádio Nacional de Tóquio, no dia 14, em amistoso válido pela tradicional Copa Kirin. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) está perto de oficializar esses jogos.

Com 25 pontos nas Eliminatórias, os brasileiros ocupam a terceira colocação na tabela e já estão classificados na Copa do Mundo de 2026, no México, EUA e Canadá. A Argentina, com 35, lidera.

Obras de revitalização da Usina do Gasômetro serão entregues nesta terça-feira em Porto Alegre
