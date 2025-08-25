Segunda-feira, 25 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Mundo Governo dos Estados Unidos vai mudar a regra para entrevista de visto; entenda

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Mudança vale para cidadãos de todos os países que precisam de visto de não imigração para entrar nos EUA, como o Brasil

Foto: Reprodução
Mudança vale para cidadãos de todos os países que precisam de visto de não imigração para entrar nos EUA, como o Brasil.

Menos gente vai poder tirar o visto dos EUA de não imigração, como o de turismo, sem precisar passar por uma entrevista presencial. A partir de 2 de setembro, mesmo solicitantes menores de 14 e maiores de 79 anos vão precisar passar por essa etapa. Mas há exceções.

Até então, pessoas nessas faixas etárias geralmente não eram obrigadas a comparecer a uma entrevista. A mudança vale para cidadãos de todos os países que precisam de visto para entrar nos EUA, incluindo os brasileiros.

A novidade foi anunciada pelo site oficial do Departamento de Estados dos EUA, há cerca de um mês, e, no início de agosto, pela Embaixada dos EUA no Brasil, na rede social X.

Mesmo com a mudança, os EUA mantiveram algumas exceções de categorias que podem ser dispensadas da entrevista.

Confira: solicitantes de vistos de tipo diplomático ou oficial; candidatos de vistos A-1, A-2, C-3 (exceto empregados domésticos), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6 ou TECRO E-1 — geralmente usados por organismos internacionais e militares; quem vai renovar um visto B-1/B-2 (turismo/negócios) que ainda está válido ou expirou há menos de 12 meses e tinha pelo menos 18 anos quando o visto anterior foi emitido.

Para essa última exceção valer, o solicitante ainda precisa: aplicar no seu país de nacionalidade ou residência; nunca ter tido um visto recusado (a menos que tal recusa tenha sido superada ou dispensada); não ter inelegibilidade aparente ou potencial (EUA não descrevem quando isso aconteceria).

Visto americano ficou mais caro

Além da nova regra que começa a valer em setembro, os EUA aprovaram, em julho, uma taxa extra de US$ 250 (cerca de R$ 1.390) para emitir o visto. O valor total, que era de US$ 185 (R$ 1.028), subiu para US$ 435 (R$ 2.419).

A cobrança, chamada Visa Integrity Fee, faz parte do pacote “One Big Beautiful Bill”, sancionado pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Em alguns casos, a taxa pode ser reembolsada.

