Esporte Tênis: João Fonseca passa mal em quadra, mas vence sérvio em estreia no US Open

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Campeão juvenil em 2023, João Fonseca retorna a Nova York como profissional e já figura entre os 50 melhores do mundo aos 19 anos. Foto: Reprodução/Redes Sociais Campeão juvenil em 2023, João Fonseca retorna a Nova York como profissional e já figura entre os 50 melhores do mundo aos 19 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

Quatro dias após completar 19 anos, o tenista brasileiro João Fonseca chega ao último Grand Slam da temporada embalado por uma campanha sólida em 2025. Fonseca estreou com o pé direito na chave principal do US Open. O brasileiro – que ano passado parou no qualifying – debutou com vitória sobre o sérvio Miomir Kecmanovic, por 3 sets a 0 (7/6(3), 7/6(5) e 6/3), nesta segunda-feira (26), em Nova York, nos Estados Unidos.

O tenista carioca passou mal na etapa final, foi atendido pelos médicos, vomitou e, mesmo assim, seguiu em quadra para anotar um triunfo heroico.

“É um prazer, quando se é criança, você quer ser famoso, quer representar o seu país, então é uma honra. É um sonho que eu estou vivendo de poder representar o meu país. Eu estou muito feliz de jogar torneios, conhecer novos países, jogadores e estou amando fazer tudo isso, eu amo o que eu faço”, declarou Fonseca.

João Fonseca, que chegou à terceira rodada em dois dos três Grand Slams que disputou nesta temporada (Wimbledon e Roland Garros), enfrentará Tomas Machac – algoz de Luca Nardi – na fase seguinte.

Atual número 44 do mundo, ele já conquistou seu primeiro título de ATP 250 em Buenos Aires e avançou às terceiras rodadas de Roland Garros e Wimbledon. No Australian Open, venceu o top 10 Andrey Rublev, em uma das maiores vitórias da carreira até agora.

O carioca, treinado por Guilherme Teixeira na Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, destacou a importância emocional do US Open:

“É um Grand Slam muito especial para mim. Fui campeão juvenil aqui em 2023 e agora estou muito feliz em voltar como profissional”.

O jogo

O saque foi o diferencial de Miomir Kecmanovic nos primeiros games contra João Fonseca. O sérvio conseguiu converter em pontos seus primeiros serviços, dificultando o jogo para o carioca. Desta maneira, o tenista da Sérvia foi quem conseguiu a primeira quebra: 4 a 2.

Kecmanovic parecia que venceria com tranquilidade no set seguinte ao abrir 40 a 0. João Fonseca, no entanto, igualou, teve duas chances de pulverizar o saque rival, mas não aproveitou. O sérvio, então, anotou a vantagem e levou o game com um ace: 5 a 2. Kecmanovic tirou o pé do acelerador no game seguinte, e João Fonseca descontou para 5 a 3 sem que o adversário pontuasse.

O tenista da Sérvia sacou para fechar o set, mas, pela primeira vez na partida, foi “quebrado” por Fonseca, que igualou em 5 a 5 na sequência. Atrás no placar – perdendo por 6 a 5 -, João Fonseca encaixou o primeiro saque e empatou rapidamente em 6 a 6. No tie-break, o tenista brasileiro fez 3 a 0, sofreu o empate, mas fechou em 7 a 3, abrindo 1 set a 0.

No set seguinte, as quebras foram nos dois games iniciais. João Fonseca e Miomir Kecmanovic avançaram lado a lado no placar, até o brasileiro assinalar 6 a 5. Coube, então, ao sérvio buscar o empate – e ele o fez, forçando a realização do tie-break. Kecmanovic abriu 5 a 2 e encaminhou a vitória. Entretanto, Fonseca reagiu, empilhou cinco pontos consecutivos, virou para 7 a 5 e emplacou o 2 a 0.

Na metade do terceiro set, quando a partida estava empatada em 3 a 3 e sem quebras, João Fonseca pediu atendimento médico. Aparentemente, além do calor, sentia enjoo. Tomou um comprimido dado pelos médicos e voltou ao jogo. Logo em seguida, foi até a lata de lixo para vomitar. O carioca, mesmo debilitado, seguiu firme, quebrou o serviço do rival e faturou a heroica vitória por 6 a 3.

A edição de 2025 do US Open oferece a maior premiação da história do torneio: mais de US$ 90 milhões no total. Apenas por disputar a primeira rodada, Fonseca já garantiu US$ 154 mil. Em caso de título, o brasileiro embolsaria US$ 5 milhões — aproximadamente R$ 27 milhões.

