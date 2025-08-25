Segunda-feira, 25 de agosto de 2025

Esporte São Paulo apoia mudanças no calendário da CBF

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Tricolor destaca que a antecipação do Brasileirão favorece a preparação para a Copa Intercontinental da FIFA.

Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
Tricolor destaca que a antecipação do Brasileirão favorece a preparação para a Copa Intercontinental da FIFA. (Foto: Rubens Chiri/ SãoPaulo FC)

O São Paulo Futebol Clube divulgou uma nota oficial nesta segunda-feira (25) em apoio às alterações promovidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no calendário das competições nacionais. 

A entidade decidiu antecipar o encerramento do Campeonato Brasileiro para o dia 7 de dezembro e postergar as fases finais da Copa do Brasil para o fim do mesmo mês.

Segundo o comunicado, o Tricolor considera positiva a decisão da CBF, especialmente por estar entre os três clubes brasileiros ainda vivos na disputa da Copa Libertadores.

A antecipação da última rodada do Brasileirão, segundo o clube, permite uma preparação mais adequada para o campeão continental que disputará a Copa Intercontinental da Fifa, marcada para a segunda semana de dezembro.

“Como um dos três clubes do país que seguem na CONMEBOL Libertadores, o São Paulo FC vê benefícios com o adiantamento do término do campeonato nacional para o dia 7 de dezembro”, diz o texto oficial.

Além disso, o clube paulista destaca que a medida favorece também as equipes que não estão mais na Copa do Brasil, permitindo que iniciem mais cedo o período de férias e a preparação para a temporada de 2026.

“As demais equipes poderão já iniciar mais cedo o período de férias e preparação para a temporada seguinte”, reforça o comunicado.

A posição do São Paulo contrasta com a de outros clubes da elite nacional, como Palmeiras e Flamengo, que também disputam a Libertadores e se manifestaram contra a decisão da CBF.

As mudanças no calendário incluem o remanejamento das rodadas 27, 29, 31 e 33 do Brasileirão para datas em outubro e novembro, enquanto os jogos decisivos da Copa do Brasil foram transferidos para os dias 10, 14, 17 e 21 de dezembro.

