Surpresas e estreias marcam a convocação de Ancelotti para reta final das Eliminatórias

25 de agosto de 2025

Ancelotti valoriza o futebol nacional e convoca quatro jogadores do Brasileirão, entre eles, o artilheiro da temporada Foto: Rafael Ribeiro/CBF Ancelotti valoriza o futebol nacional e convoca quatro jogadores do Brasileirão — entre eles, o artilheiro da temporada. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira está oficialmente convocada para os dois últimos desafios das Eliminatórias da Copa do Mundo. O primeiro confronto será contra o Chile, no dia 4 de setembro, às 21h30, no Maracanã.

Para encerrar a campanha, o Brasil encara a Bolívia no dia 9 de setembro, às 20h30, no Estádio Municipal de El Alto, localizado a impressionantes 4.090 metros de altitude — um cenário inédito para o técnico Carlo Ancelotti, que enfrentará pela primeira vez as exigências físicas de jogar nas alturas.

Sob o comando do treinador italiano, a Seleção tem ganhado novos contornos. Ancelotti vem demonstrando profundo interesse pelo futebol brasileiro: tem visitado estádios, se aproximado da cultura local e observado com atenção os talentos que atuam no Brasileirão.

Essa conexão já havia ficado clara na pré-lista divulgada anteriormente, que trouxe nomes pouco lembrados por técnicos anteriores — muitos deles estreantes em convocações e com destaque recente no cenário nacional.

Entre os nomes que chamavam atenção estavam Paulo Henrique, lateral-direito do Vasco; Kaiki Bruno, lateral-esquerdo do Cruzeiro; e Marcos Antônio, meio-campista do São Paulo. Este último era cotado para figurar na convocação final, mas acabou se lesionando na última partida do Tricolor e ficou de fora.

Surpresas da convocação

Ancelotti, apelidado carinhosamente de “Carleto” pelos torcedores, trouxe algumas surpresas na lista divulgada nesta segunda. Uma delas é o retorno de Lucas Paquetá, afastado por um longo período devido às investigações envolvendo apostas esportivas. Sua volta marca um novo capítulo na relação com a Seleção.

Outro nome inesperado é Douglas Santos, lateral-esquerdo de 31 anos que atualmente defende o Zenit, da Rússia. Revelado pelo Náutico e com passagem marcante pelo Atlético Mineiro — onde conquistou a Copa do Brasil de 2014 contra o Cruzeiro — Douglas já havia sido convocado em 2013, 2015 e 2016, mas atuou apenas uma vez: contra o Panamá, em 2016, quando jogou os 90 minutos na vitória por 2 a 0.

Também do Zenit, Luiz Henrique retornou à Seleção. Conhecido como “Pantera Negra”, o ídolo da torcida do Botafogo vive grande fase na Rússia e deve ganhar oportunidades com Ancelotti.

Artilheiro convocado

Kaio Jorge, centroavante do Cruzeiro, não chega a ser uma surpresa pela fase que vive. Artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols, ele já igualou os números dos goleadores da edição passada — Yuri Alberto e Alerrandro — na 21ª rodada. Sua ascensão meteórica em 2025 o coloca como uma das grandes apostas da Seleção.

A convocação trouxe estranheza para alguns torcedores pela escassez de meio-campistas armadores. Apenas Lucas Paquetá aparece como nome de origem na posição. No entanto, Ancelotti parece apostar na versatilidade de atacantes como Raphinha, Matheus Cunha — que viveu sua melhor fase atuando como meia — e o jovem Estevão, que desempenhou essa função no Mundial de Clubes de 2025.

Entre as ausências mais sentidas estão os jogadores do Real Madrid. Vinícius Júnior, eleito por muitos como o melhor do mundo em 2024, ficou fora da lista, assim como Rodrygo, habitual titular sob o comando de Ancelotti no clube espanhol. O zagueiro Éder Militão, que voltou recentemente de lesão e teve boa atuação contra o PSG no Mundial de Clubes, também não foi chamado.

Convocados

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) e Hugo Souza (Corinthians);

Laterais: Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Mônaco), Douglas Santos (Zenit), Vanderson (Mônaco) e Wesley (Roma);

Zagueiros: Alexsandro (Lille), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Fabrício Bruno (Cruzeiro);

Meio-Campistas: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle United), Joelinton (Newcastle United) e Lucas Paquetá (West Ham);

Atacantes: Estevão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) e Richarlison (Tottenham Hotspur).

