Política Diretor-geral da Abin é intimado para prestar depoimento à Polícia Federal sobre espionagem ilegal

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

A ideia é que Luiz Fernando Corrêa seja ouvido na próxima quinta-feira (17). Foto: Roque de Sá/Agência Senado A ideia é que Luiz Fernando Corrêa seja ouvido na próxima quinta-feira (17). (Foto: Roque de Sá/Agência Senado) Foto: Roque de Sá/Agência Senado

A Polícia Federal (PF) intimou o diretor-geral da Agência Brasileira de Informações (Abin), Luiz Fernando Corrêa, para depor no inquérito que apura um esquema de espionagem ilegal. A ideia é que Corrêa seja ouvido na próxima quinta-feira (17).

Investigadores afirmam que o objetivo é apurar se houve eventual obstrução por parte da atual gestão à investigação do uso da Abin durante o governo Jair Bolsonaro (PL) para espionar autoridades, jornalistas e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que o ex-presidente tinha como desafetos, caso conhecido como Abin paralela e se ela tinha conhecimento e autorizou a suposta espionagem de autoridades paraguaias.

Em nota, o diretor-geral da Abin afirmou que “está à disposição das autoridades competentes para prestar quaisquer esclarecimentos, seja no âmbito administrativo, civil ou criminal, sobre os fatos relatados na imprensa e que remetem a decisões tomadas na gestão anterior da Agência”.

A intimação põe em polos opostos duas pessoas da extrema confiança de Lula: Corrêa foi diretor-geral da PF durante o segundo governo do petista; Andrei Rodrigues, o atual chefe da corporação, comandou a segurança do presidente durante a campanha de 2022.

Iniciada em 2023, a investigação apura se policiais, servidores e funcionários da Abin formaram uma organização criminosa para monitorar pessoas e autoridades públicas, invadindo celulares e computadores sem autorização judicial.

De acordo com os investigadores, a ferramenta FirstMile foi usada para acompanhar os passos de pessoas que eram consideradas desafetas de Bolsonaro.

A expectativa era de que as apurações fossem finalizadas no fim de 2024, o que ainda não aconteceu. Um funcionário da Abin afirmou em depoimento à Polícia Federal (PF) que a atual gestão do órgão teria mantido operações de invasão hacker a sistemas do governo do Paraguai e de autoridades envolvidas nas negociações da usina de Itaipu.

O servidor disse que o ataque começou ainda no governo Bolsonaro, mas que continuou durante o governo Lula, com autorização expressa do atual diretor da Abin, Luiz Fernando Corrêa, e do diretor interino Saulo de Cunha Moura, que ocupou o cargo em maio de 2023.

Segundo o depoimento, a ação tinha como objetivo obter dados sigilosos sobre valores em negociação de um trecho do tratado de Itaipu que impacta no preço que o Brasil paga ao Paraguai por energia produzida na usina binacional.

Em nota, o governo Lula disse que interrompeu a ação assim que ficou sabendo dela, em maio de 2023. As informações são do portal de notícias g1.

