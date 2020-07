Uma vez que o mundo tiver uma vacina contra a Covid-19 pronta, Tedros alertou que o produto deverá ser encarado pelos países como um “bem público global”, e que os governos devem se comprometer a garantir uma distribuição justa da vacina.

Jovens assintomáticos

Em todo o mundo o novo coronavírus está reaparecendo em locais que acreditavam tê-lo eliminado, muitas vezes em surtos envolvendo grupos reduzidos e localizados de pessoas contaminadas, em geral por um único infectado. Seja em Melbourne, na Austrália, seja em Leicester, no Reino Unido, ou ainda em Pequim, na China, o retorno levou autoridades a reforçar medidas contra o vírus depois de elas já terem sido relaxadas.

Uma das razões para o ressurgimento de casos do novo coronavírus pode ser o elevado número de pessoas que não sabem que estão infectadas. Na China, uma mulher que não apresentava sintomas, mas estava em quarentena depois de voltar dos Estados Unidos, acabou sendo responsável por 71 outras infecções depois de usar o elevador do seu prédio.

“Há muitos dados indicando que a transmissão antes dos sintomas aparecerem é muito comum, o que dificulta o controle do vírus”, comenta o professor de virologia Hitoshi Oshitani, da Escola de Medicina de Tohoku, no Japão.

Um estudo recente, do qual Oshitani participou, localizou, como origem de vários surtos, jovens que não se sentiam doentes. O estudo analisou mais de 3 mil casos no Japão e foi publicado no Emerging Infectious Diseases Journal, do Centro para o Controle e Prevenção de Enfermidades (CDC), nos EUA.

Os pesquisadores chegaram a 22 pessoas que possivelmente deram origem a surtos fora de hospitais. Metade delas tinha entre 20 e 30 anos. A pesquisadora de virologia Yuki Furuse, da Universidade de Kyoto, disse que essa descoberta foi especialmente surpreendente porque a maioria dos casos de coronavírus registrado no Japão, na época da pesquisa, era de pessoas com mais de 50 ou mais de 60 anos.