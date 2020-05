Economia Diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, o brasileiro Roberto Azevêdo anuncia que deixará o cargo

Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

Roberto Azevêdo assumiu o cargo de diretor-geral da OMC em 2013 Foto: Antonio Cruz/Arquivo/Agência Brasil Roberto Azevêdo assumiu o cargo de diretor-geral da OMC em 2013. (Foto: Antonio Cruz/Arquivo Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Arquivo/Agência Brasil

O chefe da OMC (Organização Mundial do Comércio), Roberto Azevêdo, anunciou nesta quinta-feira (14) que deixará o cargo no dia 31 de agosto. “Em agosto, completarei sete anos como diretor-geral da OMC. E decidi que vou deixar o cargo em 31 de agosto, encerrando meu segundo mandato exatamente um ano antes do previsto”, disse o brasileiro.

Azevêdo, de 62 anos, assumiu o cargo de diretor-geral da OMC em 2013 e está no seu segundo mandato, que deveria ser concluído no final de agosto de 2021.

Ele convocou uma reunião virtual para informar sobre a sua decisão. A saída do brasileiro acontece em um momento importante para o órgão, que viu seu papel na resolução de disputas ser afetado depois que o Conselho de Apelação foi paralisado em dezembro por uma decisão dos Estados Unidos de bloquear a indicação de juízes.

A OMC, que tem o objetivo de determinar regras globais de comércio, não produziu nenhum grande acordo internacional desde que abandonou a “Rodada de Doha” em 2015. “Roberto sacrifica um ano de mandato para permitir que os membros da OMC tratem de responsavelmente resolver impasses e trabalhar pelo fortalecimento do sistema multilateral de comércio”, afirmou o embaixador José Alfredo Graça Lima, um dos maiores especialistas brasileiros em comércio internacional e antigo mentor de Azevêdo.

