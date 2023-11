Geral Diretor-geral da Polícia Federal reage a críticas de embaixador de Israel: “Foi uma surpresa negativa”

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2023

O diretor-geral da PF (Polícia Federal), Andrei Passos Rodrigues, afirmou que as declarações causaram "mal-estar" e "surpresa". (Foto: Agência Brasil)

O diretor-geral da PF (Polícia Federal), Andrei Passos Rodrigues, afirmou nessa quinta-feira (9) que as declarações feitas pelo embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, causaram “mal-estar” e “surpresa”.

Em entrevista ao jornal O Globo, o embaixador disse que, “se escolheram o Brasil, é porque tem gente que ajuda”, ao se referir à descoberta, feita pela PF, de pessoas recrutadas no país pelo Hezbollah.

A Polícia Federal prendeu duas pessoas investigadas por indícios de que um grupo ligado ao Hezbollah planejava atentados contra alvos judaicos no Brasil.

O diretor-geral da PF reagiu e afirmou que a declaração de Zonshine “foi uma surpresa negativa, uma vez que historicamente há relações entre Brasil e Israel”. “Eu repudio completamente”, emendou Andrei Passos em conversa com o blog.

Andrei Passos também disse que “causou profundo mal-estar nas relações da PF”.

“[Causa mal-estar] a maneira como tá sendo explorado um trabalho técnico [o da PF] e que tem com únicas balizas a Constituição do Brasil e as leis brasileiras”, declarou.

Diplomatas

Diplomatas afirmaram que as declarações de autoridades israelenses sobre a operação que descobriu suspeitas de recrutados pelo Hezbollah no Brasil serão vistas “sem prioridade”.

Em relação à declaração de Daniel Zonshine, fontes do Itamaraty afirmaram discordar e entender que ela já foi respondida à altura pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, que postou explicações sobre a operação e defendeu as investigações, que, segundo o ministro, são técnicas e não sofrerão nenhum tipo de interferência.

Mas há um alerta no meio diplomático que, apesar de discordar das declarações, o Brasil não pode perder tempo nem foco. “Foco absoluto nos brasileiros. Qualquer ruído que cause dificuldades para esse esforço não é assunto para agora”, afirmou uma fonte ao blog.

O entendimento é que o Brasil não pode passar a impressão que os debates têm a mesma equivalência e precisa ser claro sobre o que é urgente agora: retirar os brasileiros de Gaza.

Esse é o tom que diplomatas orientaram que prevaleça. Para eles, o governo não pode se ‘inflamar’ e deve estar alerta que há coisa mais importante para resolver.

A fronteira da Faixa de Gaza com o Egito, pela cidade de Rafah, foi reaberta nessa quinta-feira (9) para a saída de estrangeiros do território palestino.

Mas, segundo o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, uma nova lista de estrangeiros não foi divulgada nesta manhã. Os estrangeiros que puderam deixar o território nesta quinta são os que estavam em listas divulgadas na quarta-feira mas que tiveram sua saída também adiada após a fronteira ser fechada por questões de segurança.

Operação

A operação da PF deflagrada na quarta investiga indícios de que um grupo ligado ao Hezbollah planejava atentados contra alvos judaicos em território brasileiro. Um dos presos pela PF afirmou às autoridades que foi recrutado por um grupo ligado aos terroristas do Hezbollah. As informações são do portal de notícias G1.

