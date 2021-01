Brasil Diretores da Anvisa dizem que a vacina é necessária porque não há tratamento precoce contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2021

Único tratamento é a vacina. (Foto: Reprodução)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, por unanimidade, o uso emergencial das vacinas Coronavac e da Universidade de Oxford contra o coronavírus. Durante a reunião que discutiu o tema, diretores da entidade disseram que a vacina é necessária porque não há tratamento precoce contra a doença. E fizeram críticas à atuação do governo brasileiro.

A relatora Meiruze de Freitas disse que os resultados dos testes atendem aos critérios de eficácia estabelecidos pelas diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e ressaltou que não existe tratamento precoce contra a doença.

“Até o momento não contamos com alternativa terapêutica aprovada disponível para prevenir ou tratar a doença causada pelo novo coronavírus.” Outro diretor da Anvisa, Alex Campos destacou durante seu voto que não existem remédios para tratar a Covid-19.

“Considerando que a autorização de uso emergencial num cenário em que não há medicamentos para tratar a emergência do coronavírus, considerando por fim o interesse público envolvido, justifica o seu uso neste momento, voto pela autorização de uso emergencial excepcional e temporário da Fiocruz e do Butantan.”

Alex também falou sobre o papel do Estado na falta de oxigênio para tratamento de pacientes em Manaus. “A tragédia humana de Manaus (…) é a expressão mais triste e revoltante da falha objetiva do estado em todos os níveis”.

O médico Antonio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa, foi o último a votar. Ele destacou que a aprovação da vacina não é motivo para o relaxamento das medidas de proteção individual e coletiva: “Me dirijo ao cidadão brasileiro que nos atinge. A imunidade leva um tempo para se estabelecer. Use máscara, mantenha distanciamento social, higienize suas mãos”.

Veja frases dos diretores:

1) Meiruze de Freitas

“Ressalvadas algumas incertezas ainda existentes pelo estágio de desenvolvimento das vacinas em apreço, os benéficos conhecidos e potenciais das duas candidatas superam os riscos potenciais trazido em cada uma delas.”

“Até o momento não contamos com alternativa terapêutica aprovada disponível para prevenir ou tratar a doença causada pelo novo coronavírus.”

2) Romison Mota

“Os aspectos de qualidade, eficácia e segurança dessas vacinas foram analisados de forma minuciosa.”

3) Alex Campos

“A tragédia humana de Manaus (…) é a expressão mais triste e revoltante da falha objetiva do estado em todos os níveis.”

“A décima economia do mundo e também uma das sociedades mais desiguais do planeta é uma nação civilizada ou vive a distopia da barbárie. A tragédia morte por falta da terapia mais simples, o oxigênio, é retrato da nossa ineficiência, infelizmente.”

“Se de um lado a ciência nos da uma resposta notável com a agilidade de várias vacinas, de outro a política com O maiúsculo deveria nos servir de um caminho para realizar o interesse público e cuidar das pessoas com dignidade e bem estar.”

3) Cristiane Jourdan

“A aprovação da vacina é um desejo de todos. Um momento histórico.”

4) Antonio Barra Torres

“Em meio a cenários de incertezas, agravado por pressões de todas as naturezas, muitas vezes, infelizmente, motivadas por razões outras que não a saúde pública, especialistas de variadas capacitações fizeram renúncias nas suas vidas para honrar a responsabilidade da qual nunca se afastaram.”

“Entretanto, que este modesto júbilo não seja um motivo para relaxamento das medidas de proteção individual e coletiva ora em curso. A ameaça ainda está à porta.”

