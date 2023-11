Economia Diretores do Banco Central vão a protesto de servidores

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ato de servidores do Banco Central (BC) ocorreu no segundo dia de reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom). (Foto: Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, e os demais diretores da autoridade monetária estiveram, na última quarta-feira (1º) em protesto dos servidores em favor da reestruturação da carreira e contra “o desmonte do BC”, realizado na sede do órgão, em Brasília.

Entre os diretores, estavam os recém-indicados pelo presidente Lula (PT), Gabriel Galípolo (diretor de Política Monetária) e Ailton Aquino (diretor de Fiscalização).

“O dia de mobilização, que marca o início da nova fase da operação-padrão na autarquia, tem como pano de fundo a omissão do governo até então em relação à pauta reivindicatória da categoria. Somente com um movimento contundente, conseguiremos tirar as instâncias decisórias da inércia. Portanto, a participação de todos os colegas ativos, aposentados e pensionistas é indispensável”, dizia o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) no ato de convocação.

Desde o início do ano, Campos Neto e os demais diretores da instituição têm se juntado ao pleito dos servidores.

A manifestação ocorre no segundo dia de reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom), responsável por definir a taxa básica de juros, a Selic.

A Selic está em 12,75% ao ano, após duas reduções consecutivas de 0,5 ponto percentual. A maioria dos analistas projeta uma nova queda de 50 pontos-base, para 12,25% ao ano.

Os servidores têm feito apelo à ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e ao secretário de Relações do Trabalho, José Feijóo, para marcar reunião para negociação referente à melhoria salarial e de condições de trabalho dos profissionais.

O sindicato não descarta a possibilidade de greve se não houver avanço nas negociações com o governo federal.

“Drexit”

Nos últimos meses, segundo servidores, funcionários públicos deixaram o BC para integrar organismos internacionais, empresas privadas e outros órgãos públicos que oferecem remuneração maior.

A saída dos servidores do BC é chamada internamente de Drexit, em referência ao Brexit, como ficou conhecida a saída do Reino Unido da União Europeia.

No ano passado, os funcionários cruzaram os braços durante cerca de três meses, quando o então presidente Jair Bolsonaro queria dar reajuste apenas a policiais – o que acabou não se concretizando.

Em nota, o sindicato informou que a operação-padrão teve, até o momento, grave repercussão no desenvolvimento do Drex (real digital), impacto em 25% das atividades de supervisão e de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e na regulamentação de ativos virtuais.

Também houve atraso no calendário de desenvolvimento de novas funcionalidades do Pix, como o lançamento do Pix Automático.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/diretores-do-banco-central-vao-a-protesto-de-servidores/

Diretores do Banco Central vão a protesto de servidores

2023-11-02