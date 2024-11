Rio Grande do Sul Diretoria da Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela do Estado do RS é reeleita

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Entidade realizou assembleia geral para a escolha da diretoria e do conselho Foto: Divulgação Entidade realizou assembleia geral para a escolha da diretoria e do conselho. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ACASARGS (Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela do Estado do Rio Grande do Sul) realizou neste mês a assembleia geral para a escolha da nova diretoria e do conselho da entidade. A presidente Adriana Reis e os demais membros da atual gestão, como chapa única, foram reeleitos para o biênio 2025/2026.

Novos conselheiros foram eleitos para juntar-se à equipe de trabalho. Entre as ações previstas para o novo mandato da diretoria da associação, estão a continuidade do trabalho de ampliação da base de associados e peregrinos junto à entidade, o fortalecimento da imagem e reputação da ACASARGS junto dos seus públicos e intensificar a comunicação da promoção institucional da entidade e seu cronograma de eventos.

Entre os objetivos do próximo biênio, está consolidar importantes projetos já agendados, como o VII Caminho de Porto Alegre, a realização da XII Encontro Nacional de Peregrinos, o Caminho Gaúcho de Santiago em Santo Antônio da Patrulha, o planejamento e execução do Largo de Compostela, a realização da exposição Semana Del Caminho, vinda da Espanha, e a criação de novos roteiros para os peregrinos.

“Queremos, neste trabalho de gestão, dar continuidade nas ações e formalizar novas ideias, criar novas parcerias e promover significativas experiências combinadas a motivar, inspirar e promover as pessoas interessadas na preservação e na divulgação dos Caminhos até Santiago de Compostela. Esse é nosso dever e o nosso maior propósito, diante das transformações que a sociedade está presenciando para nossa próxima gestão”, destacou a presidente da ACASARGS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/diretoria-da-associacao-dos-amigos-do-caminho-de-santiago-de-compostela-do-estado-do-rs-e-reeleita/

Diretoria da Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela do Estado do RS é reeleita

2024-11-28