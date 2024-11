Porto Alegre Violência: moradores do 4º Distrito protestam em frente ao Ministério Público gaúcho

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2024

Ato cobra providências do órgão por omissão em relação à segurança da região.

Moradores, empresários e responsáveis por entidades do 4º Distrito realizaram, nesta quinta-feira (28), uma manifestação em frente ao Ministério Público do Rio Grande do Sul. A pauta é a segurança pública da região, que tem sofrido uma onda de roubos e aumento de violência.

O presidente da Cooperativa de Trabalho Educacional (Coopeeb), Hélio Alabarse falou sobre o risco para os estudantes que frequentam a região, entre crianças e adolescentes: “Essas crianças e pais correm risco de serem assaltados. A sensação de insegurança é muito grande. Deixo aqui o meu pedido de socorro para que o MP possa nos ajudar”.

Presidente da Associação de Empresários do 4º Distrito, Arlei Romeiro reforça a necessidade de atenção para o local, com uma força-tarefa entre MP e forças de segurança: “Temos cerca de 2 mil empresários e os relatos da criminalidade presente são diários. Todos os dias temos notícia de uma empresa que foi invadida”.

“Não adianta a Brigada Militar prender os ladrões em um dia e no outro estarem soltos, muitas vezes com o aval do Ministério Público. O problema continua. É inadmissível. Só entenderão a gravidade da situação quando o MP estiver dentro das comunidades, sentindo as dores de cada um”, conclui o vereador Ramiro Rosário (Novo).

